Giết người, làm nhục hàng chục nữ nhân viên, chủ cơ sở karaoke trốn truy nã vẫn không thoát

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia (ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và tổ chức tuyển nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về đây.

Trước đây, đường dây hoạt động karaoke của Tiên ở địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra cơ sở karaoke, cơ quan Công an thu giữ nhiều phương tiện gây án đánh đập nhân viên.

Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Tiên cùng đồng bọn, trong đó có Phạm Công Đạt dụ dỗ, lừa em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên.

Quá trình kinh doanh, Tiên giao Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không chịu bán dâm cho khách thì bị Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa.

Từ cầu cứu gia đình của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia, phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trên da thịt còn vết thương mới bị đánh vài ngày.

Trong số các nạn nhân có em Hồ Thị N. (ở huyện Trà Bồng); em Đinh Thị Q., (ở huyện Sơn Tây). Q. kể đã bị đưa vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc.

Nạn nhân khác tên là Ngô Thị T (SN 2004, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) thời điểm đó trong tình trạng khắp người bầm dập, thâm tím bởi các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng bằng chích điện, dao, gậy... kể em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Tiên cùng Đạt đánh T, khi dùng tay, nhiều lần dùng gậy.

"Có một lần, em bị Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi lấy bình ắc quy dùng để xiệc cá chích vào người làm em bị điện giật gây thương tích. Không dừng lại ở đó, Tiên tiếp tục bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. Mặc cho em khóc lóc van xin nhưng Tiên không dừng lại mà bắt em lên tầng hai quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Sau đó, Tiên dùng điện bình ắc qui chính vào khung sắt khiến em bị điện giật nãy văng ra cả mét. Lần tra tấn đó kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì nhóm Tiên, Đạt mới dừng lại", nạn nhân T kể.

Theo Cơ quan điều tra, mỗi khi tra trấn đánh đập, Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm răn đe, phải khiếp sợ và nghe lời chúng. Việc tra tấn, đánh đập dã man trong "động quỷ" đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp về thể xác và tinh thần.

Sau khi thực hiện hành vi tàn ác, dã man, gây phẩn nộ trong xã hội, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Tiên về tội "Giết người" và "Làm nhục người khác".

Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn núp tại nhiều nơi, quá trình lẩn trốn đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Qua nhiều tháng kiên trì xác minh, truy bắt, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo các dấu vết lẩn trốn của đối tượng và với tinh thần kiên quyết trong tấn công, trấn áp tội phạm,... đầu tháng 3/2024 vừa qua, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh áp sát, bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một Nhà xưởng trên địa bàn xã Đông Thạnh. Tổ công tác đã thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Tiên về Quảng Ngãi, tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Riêng đồng bọn của Tiên - đối tượng Phạm Công Đạt, vào tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú.

