Đối tượng trốn truy nã bị bắt ngay khi nhập cảnh trở lại Việt Nam

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho hay, công an xã Tam Hợp và các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng truy nã ngay vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Đối tượng Trương Văn Viện bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo hồ sơ, năm 2011 Công an huyện Quỳ Hợp (cũ), tỉnh Nghệ An truy nã Trương Văn Viện (SN 1972), trú xã Tam Hợp về tội đánh bạc. Sau khi gây án, Trương Văn Viện bỏ trốn ra nước ngoài, thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Nhiều năm qua, công an xã Tam Hợp vẫn duy trì rà soát, quản lý chặt chẽ diện đối tượng truy nã liên quan đến địa bàn. Gần đây, lực lượng chức năng xã Tam Hợp xác định được Trương Văn Viện sẽ nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Xác định thời cơ để “cất lưới” bắt giữ đối tượng, công an xã Tam Hợp lập tổ công tác trực tiếp di chuyển đến tỉnh Cao Bằng, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng để xác minh thông tin xuất nhập cảnh…

Sáng 14/12, khi Trương Văn Viện vừa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tổ công tác lập tức khống chế. Đối tượng sau đó được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục thụ lý, điều tra.

