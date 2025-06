Vải thiều rất bổ nhưng cần lưu ý 4 điều cấm kỵ này

Lượng đường dồi dào trong vải thiều có thể bổ sung năng lượng và tăng cường dinh dưỡng. (Ảnh: ITN)

Giá trị dinh dưỡng của vải thiều

Lượng đường dồi dào trong vải thiều có thể bổ sung năng lượng và tăng cường dinh dưỡng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vải thiều giúp nuôi dưỡng mô não, cải thiện đáng kể tình trạng mất ngủ, hay quên, mệt mỏi và các triệu chứng khác.

Thịt vải rất giàu vitamin C và protein, giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể và cải thiện khả năng chống lại bệnh tật.

Vải thiều nhiều đường nhưng lại chứa một chất có tác dụng hạ đường huyết, phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Vải thiều có tác dụng giảm sưng, giải độc, cầm máu và giảm đau.

Vải thiều rất giàu vitamin, giúp thúc đẩy lưu thông máu trong mao mạch, ngăn ngừa sự xuất hiện của tàn nhang và làm cho da mịn màng hơn.

Lưu ý bốn điều kiêng kỵ khi ăn vải thiều

Người bị tiểu đường nên cẩn trọng khi ăn vải. (Ảnh: ITN)

Không ăn khi bụng đói

Vải thiều tươi có hàm lượng đường cao. Ăn khi bụng đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây đau dạ dày, đầy hơi. Hơn nữa, ăn quá nhiều khi bụng đói sẽ gây ra tình trạng “hôn mê tăng thẩm thấu” do lượng đường cao đột ngột được bổ sung vào cơ thể.

Tránh ăn nhiều vải

Ăn nhiều vải cùng lúc dễ dẫn đến hạ đường huyết đột ngột, có thể gây chóng mặt, khát nước, buồn nôn, đổ mồ hôi, đau dạ dày, hồi hộp và trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây hôn mê, co giật và loạn nhịp tim.

Các triệu chứng này là do hạ đường huyết đột ngột sau khi ăn nhiều vải, trong y học gọi là ngộ độc vải cấp tính, còn được gọi là “bệnh vải”.

Hầu hết các monosaccharide có trong vải là fructose, phải được xúc tác bởi một loạt các enzyme sau khi được cơ thể hấp thụ để chuyển thành glucose để tạo năng lượng hoặc glycogen để dự trữ, sau đó được oxy hóa và sử dụng bởi các tế bào mô.

Nếu ăn quá nhiều vải cùng một lúc, lượng đường trong máu sẽ thấp hơn nhiều so với bình thường, gây hạ đường huyết. Do đó, “bệnh vải” là một căn bệnh cấp tính do hạ đường huyết gây ra, thường biểu hiện vào sáng sớm với các triệu chứng như đổ mồ hôi, chân tay lạnh, mệt mỏi, tiêu chảy nhẹ, v.v., sau đó là co giật đột ngột và hôn mê.

Không nên ăn quá 10 quả vải cùng một lúc. Ăn quá nhiều sẽ làm tăng nhiệt gan, khô họng và lưỡi, trong trường hợp nghiêm trọng sẽ gây buồn nôn, chân tay yếu, chóng mặt và các khó chịu khác. Đặc biệt đối với trẻ em, ăn 3-4 quả là đủ, ăn quá nhiều dễ gây sốt.

Người bị tiểu đường nên thận trọng khi ăn vải

Quả vải có hàm lượng đường cao, người bị tiểu đường vẫn có thể ăn nhưng nên cẩn trọng. Đồng thời, những người âm hư, bốc hỏa, có triệu chứng nóng giận không nên ăn, để không làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Những người bị khô họng, sưng nướu, chảy máu mũi và các triệu chứng khác cũng nên tránh ăn.

Cố gắng không ăn vải đã ngâm

Hiện nay, nhiều loại vải trên thị trường được ngâm trong nước và chứa rất nhiều nước. Một lượng nước lớn sẽ làm loãng dịch tiêu hóa sau khi vào đường tiêu hóa, gây chán ăn hoặc khó tiêu, đồng thời cũng gây hạ đường huyết tạm thời.

Một số loại vải đã ngâm có thể chứa các thành phần độc hại như chất tẩy rửa, cũng có thể gây chóng mặt.

Cách chọn vải

Vải thiều tươi phải có màu sắc tươi sáng, vỏ mỏng, thịt dày, mọng nước, ngọt và thơm. Khi chọn, trước tiên bạn có thể véo nhẹ bằng tay. Vải thiều tươi phải có cảm giác chặt và đàn hồi.

Mẹo giữ vải tươi

Vải không qua xử lý có đặc điểm là “một ngày đổi màu, hai ngày đổi mùi, ba ngày đổi vị, bốn ngày mất màu, mất mùi và vị”. Để giữ được màu, mùi và vị của vải, bạn có thể xịt một ít nước lên vải, cho vào túi nilon giữ tươi rồi cho vào tủ lạnh, bảo quản ở nhiệt độ thấp và độ ẩm cao (2 đến 4 độ C, độ ẩm 90% đến 95%).

Bóp hết không khí ra khỏi túi càng nhiều càng tốt có thể làm giảm tỷ lệ oxy để làm chậm tốc độ oxy hóa và cải thiện hiệu quả bảo quản.

Ở nhiệt độ phòng, vải có thể giữ tươi không quá một tuần, còn ở nhiệt độ thấp, thời gian giữ tươi có thể kéo dài thêm khoảng một tháng.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn