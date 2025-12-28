Xe tải va chạm xe máy rồi lao vào nhà dân làm một cháu bé tử vong

Chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu sau khi va chạm với xe máy và lao vào nhà dân - Ảnh: T.G.

Chiều 28-12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết một vụ va chạm giao thông liên hoàn rất nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa cùng ngày, xe tải chở gỗ keo tràm mang biển kiểm soát 74C-109.XX chạy trên tuyến tỉnh lộ ĐT575 nối từ đường Hồ Chí Minh ra quốc lộ 1.

Khi đến ngã tư giao giữa 2 tuyến tỉnh lộ ĐT575 và ĐT576, thuộc địa bàn xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) thì xe tải trên đã xảy ra va chạm với 1 xe máy.

Sau đó xe tải tiếp tục lao vào một nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn đã khiến một cháu bé (trú tại thôn Kinh Môn, xã Bến Hải) tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương (chưa rõ thông tin người gặp nạn).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân...

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: tuoitre.vn