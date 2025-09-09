Va chạm với xe tải, 2 vợ chồng thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng thương vong xảy ra vào khoảng 6 giờ 47 phút ngày 9-9, tại Km11, tỉnh lộ 513 qua ngã ba nhiệt điện trong Khu Kinh tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng gặp nạn dẫn tới thương vong

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 36K-631.xx do tài xế T.V.T. (SN 1986, ngụ phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, khi tới địa điểm trên đã bất ngờ va chạm với xe máy do ông M.T.L. (SN 1979, ngụ phường Nghi Sơn) điều khiển chở theo vợ là bà H.T.H. (SN 1984).

Cú va chạm mạnh khiến ông M.T.T. tử vong tại chỗ, bà H.T.H. bị thương, được đưa đi cấp cứu, xe máy bị hư hỏng.

Hiện, vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

