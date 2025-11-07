Va chạm liên hoàn trên cao tốc, nhiều xế hộp hư hỏng

Ngày 7-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 6 ô tô hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày, tại km28+300 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xe tải BKS 12H-001.xx di chuyển hướng Thái Nguyên - Hà Nội đã va chạm liên hoàn với 5 phương tiện phía trước. Cú va chạm khiến 2 xe tải thùng kín lao lên dải phân cách, 2 ô tô con bị ép vào lan can và nhiều phương tiện khác hư hỏng nặng.

Mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường khiến tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ.

Các phương tiện liên quan gồm xe mang BKS: 20H-019.xx, 99A-947.xx, 20A-749.xx, 20B-019.xx và 20A-595.xx.

Rất may vụ việc không có thương vong về người. Đáng chú ý, sau sự cố, tài xế xe tải BKS 12H-001.xx đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 phối hợp Công an xã Đa Phúc tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động