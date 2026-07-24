Va chạm với xe cần cẩu, hai thiếu niên tử vong

Thông tin ban đầu, tối 23/7, Phan Minh Trung (SN 1987, ngụ xã Song Phú) điều khiển xe cần cẩu (xe cần trục bánh lốp) lưu thông theo hướng Quốc lộ 53 đến tỉnh lộ 905. Xe cần cẩu lưu thông đến tỉnh lộ 909 thuộc xã Cái Ngang đã xảy ra va chạm với xe đạp điện đang chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến hai thiếu niên tử vong.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên xe đạp điện có hai người là N.H.B.D. (SN 2011, ngụ xã Cái Ngang) và em L.N.H. (SN 2011, ngụ xã Tam Bình). Cú va chạm mạnh, khiến D. và H., tử vong tại hiện trường.

Ngay trong đêm, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, VKSND tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.vn