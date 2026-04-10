V-League có thể tăng suất ngoại binh

Đề xuất này được Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF - đơn vị quản lý các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam - nêu ra trong văn bản gửi các CLB. Tổ chức này muốn lấy ý kiến về phương án điều chỉnh tăng số lượng cầu thủ nước ngoài kể từ mùa giải mới. Điều này nhằm thực hiện chủ trương của LĐBĐ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường tính cạnh tranh cho các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia.

Ngoại binh CLB Nam Định (áo trắng) thi đấu với Hải Phòng ở vòng 1 V-League 2025-2026 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Theo nội dung dự kiến điều chỉnh, VPF đưa ra hai thay đổi lớn về suất cầu thủ ngoại cho các nhóm CLB kể từ mùa 2026-2027. Đối với CLB dự V-League, số lượng được đăng ký sẽ tăng lên tối đa 5 cầu thủ (hiện tại là 4). Còn CLB dự các giải đấu cấp CLB của LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), được đăng ký tối đa lên tới 8, thay vì giới hạn 7 người như hiện nay.

Quy định về việc đăng ký và sử dụng cầu thủ trên sân trong từng trận đấu cũng thay đổi đáng kể. Theo đó, các CLB được phép đăng ký tối đa 5 cầu thủ ngoại và được sử dụng tối đa 4 người trên sân tại cùng một thời điểm. Tức là, mỗi hạng mục đều tăng thêm một so với quy định hiện nay.

Đề xuất mới này cần được các CLB đồng thuận mới có thể đi vào thực tiễn. Nếu được thông qua, nó có thể giúp các đội bóng có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật và nâng cao sức mạnh đội hình, đồng thời được kỳ vọng giúp các CLB Việt Nam nâng cao chất lượng và có sự chuẩn bị kỹ khi khi bước ra các đấu trường khu vực và châu lục.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo ra cạnh tranh không sòng phẳng, do tiềm lực tài chính của các đội không đồng đều. Chính vì vậy, hồi tháng 7 năm ngoái, kiến nghị thay đổi quy định về số lượng ngoại binh thi đấu trong trận của một số CLB V-League đã không được thông qua.

Tác giả: Đức Đồng

