V-League căng thẳng vì trọng tài và nhiều tình huống tranh cãi

Trận Thể Công - Viettel gặp Thanh Hóa ở vòng 18 giữ kỷ lục về thẻ phạt - Ảnh: VPF

Đó là hậu quả của vòng 18, với vỏn vẹn 16 bàn thắng được ghi, nhưng lại có đến 42 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

V-League 2025 - 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Mới qua 28 trận của lượt về đã có đến 54 cầu thủ bị treo giò và 5 HLV bị cấm làm nhiệm vụ, trong khi 91 trận của cả lượt đi chỉ ghi nhận 34 người bị đình chỉ.

Đỉnh điểm cho những căng thẳng, tranh cãi đều diễn ra ở vòng 18. Trong đó, riêng cuộc chạm trán giữa Thể Công - Viettel (TCVT) và Thanh Hóa, trọng tài đã phải rút ra đến 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, dù chỉ có 1 bàn thắng được ghi nghiêng về đội chủ nhà. Đây cũng là trận đấu giữ kỷ lục về thẻ phạt cho đến thời điểm này.

Sau khi nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở cuối trận vì lỗi phản ứng, HLV Velizar Popov (TCVT) còn bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận, phạt 20 triệu đồng vì những phản ứng thiếu kiềm chế, làm ảnh hưởng hình ảnh giải đấu.

Với người thường xuyên "ăn thẻ" vì phản ứng thái quá, án phạt đó hoàn toàn xứng đáng với nhà cầm quân người Bulgaria.

Nhưng rõ ràng những quyết định gây tranh cãi của trọng tài cũng chính là "mồi lửa" cho cơn thịnh nộ của HLV Velizar Popov. Đặc biệt là tình huống trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ rút thẻ vàng cho Thanh Nam sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Wesley Nata ngay sát đường biên, nơi ông Popov đứng và quan sát rất rõ.

Chưa kể TCVT đang đua vô địch cùng CLB Công An Hà Nội, chỉ cần một quyết định không đúng của trọng tài, mọi thứ sẽ "đổ sông đổ biển", nên ông Popov càng phải đấu tranh cho đội bóng của mình.

Trên sân Thiên Trường, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B cũng mắc sai sót nghiêm trọng khi từ chối cho CLB Nam Định hưởng phạt đền trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, dẫn đến thất bại của đội chủ nhà.

Đáng nói là dù được tổ trọng tài phòng VAR tư vấn, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vào xem lại tình huống trên màn hình vẫn không cho rằng Quang Kiệt phạm lỗi với Xuân Son trong vòng cấm. May mà HLV Vũ Hồng Việt không phản ứng căng thẳng như đồng nghiệp Velizar Popov sau tình huống mất phạt đền, nếu không vòng 18 lại có thêm một trận đấu căng thẳng và nhiều thẻ.

Mà không chỉ chuyện phản ứng với trọng tài, những tình huống vào bóng quyết liệt, thậm chí thô bạo, cũng nhiều không kém trong những trận cầu căng thẳng, khiến trọng tài phải rút thẻ... mỏi cả tay. Như trận đấu giữa đội đua trụ hạng PVF-CAND và đội đua vô địch Công An Hà Nội ở vòng 18, trọng tài Nguyễn Văn Phúc cũng phải rút ra đến 9 thẻ vàng dù trận đấu có kết quả hòa 1-1.

V-League chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Cuộc đua vô địch lẫn đua trụ hạng vẫn đang rất căng thẳng. Những tình huống tranh cãi, sai sót của trọng tài, phản ứng của HLV lẫn các pha vào bóng quyết liệt có thể sẽ còn càng nhiều hơn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Áp lực cho các HLV, đội bóng lẫn trọng tài vì thế sẽ là không nhỏ. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời từ Ban Trọng tài lẫn sự nhắc nhở từ các CLB, kỷ lục thẻ phạt của vòng 18 có thể sẽ không dừng lại.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn