Thanh Hóa mất 3 trụ cột quan trọng trước trận gặp SLNA tại vòng 19 V-League

CLB Thanh Hóa đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ngay trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ phải tiếp đón Sông Lam Nghệ An mà không có sự phục vụ của ba nhân tố then chốt.

Cụ thể, danh sách vắng mặt của đội bóng xứ Thanh bao gồm Doãn Ngọc Tân, Damoth Thongkhamsavath và Đoàn Ngọc Hà. Cả ba cầu thủ này đều đã nhận đủ hạn ngạch thẻ vàng và chính thức bị treo giò ở vòng đấu tới. Đây được xem là tổn thất lớn đối với hệ thống phòng ngự và khả năng vận hành lối chơi của toàn đội.

Thanh Hóa gặp khó về nhân sự.

Lỗ hổng nơi trục xương sống

Sự vắng mặt đồng thời của bộ ba này khiến HLV Mai Xuân Hợp mất đi "trục xương sống" quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật. Doãn Ngọc Tân từ lâu đã là chốt chặn đáng tin cậy, cung cấp chất thép và khả năng đánh chặn hiệu quả nơi tuyến giữa. Trong khi đó, Damoth và Ngọc Hà đóng vai trò điều tiết, giúp lối chơi của đội bóng trở nên linh hoạt hơn.

Việc thiếu vắng những gương mặt này buộc Ban huấn luyện Thanh Hóa phải có những điều chỉnh mang tính chắp vá. Trước một đối thủ sở hữu lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm như Sông Lam Nghệ An, sự thiếu ổn định ở khu trung tuyến có thể trở thành yếu điểm khiến đội chủ nhà gặp bất lợi ngay trên sân nhà.

Dấu hỏi về ngoại binh và áp lực trụ hạng

Bên cạnh các án treo giò, đội chủ sân Thanh Hóa còn đang đối mặt với sự hoài nghi về trường hợp của tiền vệ ngoại binh Catic. Dù đã cập bến đội bóng từ tháng Ba, dấu ấn của cầu thủ này vẫn là con số không khi chưa từng được đăng ký thi đấu. Khả năng ra sân của Catic ở vòng 19 vẫn còn bỏ ngỏ, khiến các phương án tấn công của HLV Mai Xuân Hợp càng thêm nghèo nàn.

Hiện tại, tình hình của Thanh Hóa đang ở mức báo động đỏ khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là hạ màn. Những con số thống kê chỉ ra rằng họ đang đứng bên bờ vực của cuộc chiến trụ hạng khốc liệt. Với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 3 điểm so với đội xếp sau là PVF-CAND, bất kỳ một cú sảy chân nào cũng có thể khiến đội bóng xứ Thanh rơi xuống nhóm nguy hiểm và đối mặt với kịch bản tồi tệ.

Tác giả: Tuệ Nhân

Nguồn tin: baolamdong.vn