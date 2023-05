Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tại Nghệ An

Ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo TAND tỉnh Nghệ An, Toà án quân sự Quân khu 4 báo cáo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Từ ngày 1/1/2017 đến 30/9/2022, TAND hai cấp tỉnh Nghệ An thụ lý 50.455 vụ việc, giải quyết 50.031 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,16%. Trong đó, TAND cấp tỉnh thụ lý 6.731 vụ việc, giải quyết 6.368 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,8%; TAND cấp huyện thụ lý 43.592 vụ việc, giải quyết 43.300 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,33%. Việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tố tụng cho người dân và đạt hiệu quả thi hành cao.

Ngoài ra, TAND hai cấp tỉnh Nghệ A ncũng thực hiện tốt công tác xét xử trực tuyến, tính đến nay, TAND tỉnh và 19 đơn vị TAND cấp huyện đã tổ chức xét xử trực tuyến 333 vụ án, làm việc trực tuyến 5 vụ án hành chính, góp phần từng bước hiện thực hóa Tòa án điện tử, Tòa án số theo định hướng của TANDTC.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TAND tỉnh Nghệ An, Toà án quân sự Quân khu 4 cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành Luật Tổ chức toà án nhân dân năm 2014 về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể, biên chế bộ phận giúp việc, nhất là tại các đơn vị cấp huyện không được bổ sung, cán bộ có chức danh tư pháp phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác; chế độ chính sách, tiền lương đối với thẩm phán và các chức danh tư pháp còn thấp; Luật Tổ chức toà án nhân dân năm 2014 cũng chưa quy định cụ thể nội dung bảo đảm an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh tư pháp khi thi hành công vụ; chế độ bồi dưỡng phiên tòa của Hội thẩm còn thấp so với yêu cầu công việc, trách nhiệm...

Qua báo cáo tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đại diện TAND tỉnh Nghệ An, Toà án quân sự Quân khu 4, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề bất cập, vướng mắc.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc của các cơ quan; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án rất cao, vượt chỉ tiêu đề ra theo yêu cầu của Quốc hội. Đối với những khó khăn, vướng mắc, các ý kiến đề xuất, kiến nghị tại buổi khảo sát trong việc thi hành Luật Tổ chức TAND 2014 mà TAND hai cấp tỉnh Nghệ An và TAQS Quân Khu 4 nêu ra, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ ghi nhận, tổng hợp, báo cáo trước Quốc hội.

