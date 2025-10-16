Ưu tiên nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Quang cảnh phiên họp

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó, đặc biệt liên tiếp xảy ra các cơn bão số 3, số 5 và số 10.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống và ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công tác chỉ đạo, điều hành được tổ chức linh hoạt, thống nhất, phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng tại chỗ, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tuy nhiên, các cơn bão và mưa lũ hoàn lưu sau bão đã tác động lớn đến dân sinh, kinh tế - xã hội; ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Trong đó, ước thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 8.500 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo

Ngay sau thiên tai, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo Tỉnh để khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, sớm ổn định cuộc sống Nhân dân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các Sở, ngành đã huy động lực lượng khắc phục hạ tầng, dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa và vệ sinh môi trường.

Trong tháng 8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ với số tiền 300 tỷ đồng; tiếp đó vào đầu tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ từ đầu năm 2025 đến nay với số tiền 500 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương rà soát, lựa chọn những công trình đê điều cần phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và sử dụng nguồn lực được phân bổ để thực hiện kịp thời

UBND tỉnh đã phân bổ 300 tỷ đồng nguồn Trung ương hỗ trợ khẩn cấp và đang tiếp tục phân bổ 500 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng cấp bách.

UBND tỉnh cũng đã bố trí 405 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh cho các Sở, ngành, địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung vào hỗ trợ nhà ở, nông nghiệp, dân sinh và xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình thiết yếu, hạ tầng giao thông.

Hiện Bộ Công an đã xây dựng được 86 nhà cho các hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn, còn lại hơn 500 nhà, các hộ dân đã đăng ký xây nhà theo hỗ trợ từ Bộ Công an hoặc nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương và chủ động tìm vị trí tái định cư mới.

Các hộ có nhà bị thiệt hại nặng, thiệt hại một phần, tốc mái đã được chính quyền, các lực lượng hỗ trợ khắc phục hoặc đã chủ động khắc phục, còn hơn 800 nhà đang tiến hành sửa chữa, khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh thiệt hại do các cơn bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua là hết sức nặng nề, theo thống kê của UBND tỉnh là hơn 8.500 tỷ đồng. Mặc dù các cấp, các ngành đã rất nỗ lực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, song mới chỉ đạt được kết quả bước đầu, cần phải tiếp tục tập trung cho công tác này.

Khẳng định đảm bảo nhà ở cho người dân được các đồng chí lãnh đạo Trung ương lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khôi phục nhà ở cho các hộ dân mất nhà; rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà ở để có phương án chi tiết, cần phải xác định chính xác số lượng nhà ở cần xây dựng mới, sửa chữa từng địa bàn, nhất là đối với trường hợp các hộ dân bị mất nhà; đồng thời xác định được vị trí tái định cư tập trung, tái định cư xem dắm, trong đó lưu ý việc triển khai thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng phải nhanh, gọn, thuận lợi cho người dân để người dân sớm ổn định nơi ở.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung khôi phục sản xuất đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống của người dân; ưu tiên khắc phục các công trình thiết yếu về giáo dục, y tế để đảm bảo việc học tập và chăm sóc sức khỏe nhân nhân. Tiến hành xác định chính xác các hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông... bị thiệt hại; đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại, trong điều kiện nguồn lực hạn chế nên phải lên phương án chi tiết và sắp xếp ưu tiên nguồn lực thực hiện để sớm khôi phục các công trình dân sinh, phục vụ đi lại, sản xuất cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo sớm phân bổ các nguồn lực – nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh và phải triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, huy động thêm sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an tiếp tục hỗ trợ nhân dân; không để bị động, bất ngờ, không chủ quan lơ là, phải rà soát kỹ các địa bàn có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải bám sát địa bàn được phân công để kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc các địa phương khắc phục; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn