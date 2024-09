Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Kỳ Sơn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm cũng như công tác chuẩn bị của địa phương, trong đó nổi bật là vai trò của lực lượng Công an huyện, Công an xã đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai