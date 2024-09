Các nước và tổ chức quốc tế chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Bão lũ những ngày qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với Việt Nam. Trước những khó khăn này, các tổ chức quốc tế và các quốc gia đã chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 12/9, Hàn Quốc quyết định cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD để giúp người dân Việt Nam khôi phục các khu vực bị thiệt hại do cơn bão Yagi.

Australia đã cung cấp 3 triệu AUD cho nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, và lô hàng cứu trợ đầu tiên đã đến Hà Nội. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski khẳng định: "Chúng tôi ở đây để giúp Việt Nam bằng bất kỳ cách nào có thể. Chúng tôi rất vui vì đã có thể nhanh chóng huy động hỗ trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hy vọng điều này sẽ giảm bớt một số áp lực trước mắt đối với các gia đình và cộng đồng. Chúng tôi biết còn một chặng đường dài phía trước và chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong thời điểm khó khăn này".

Nhật Bản đang xem xét viện trợ vật tư qua cơ quan JICA, bao gồm máy lọc nước và tấm bạt nhựa. ASEAN và UNICEF cũng đã triển khai hàng viện trợ thiết yếu như dụng cụ gia đình, nước sạch và vật phẩm vệ sinh đến các vùng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các tổ chức như UN Women và Đại sứ quán các nước châu Âu đang phối hợp với Việt Nam để xác định các nhu cầu khẩn cấp và phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam sáng 13/9, trên tinh thần đồng cảm với những gì người dân vùng núi phía Bắc Việt Nam đang trải qua, Thụy Sĩ mong muốn chung tay giúp xoa dịu nỗi đau và hỗ trợ công tác phục hồi.

Thông qua Đơn vị Cứu trợ Nhân đạo Thụy Sĩ, Chính phủ Thụy Sĩ sẽ dành 1 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 1,2 triệu USD) cho các công tác này, đồng thời gửi chuyên gia và nguồn lực tới tâm điểm của công tác cứu trợ.

Một đội ngũ gồm 6 chuyên gia giàu kinh nghiệm về nước và vệ sinh, nơi trú ẩn khẩn cấp và giảm thiểu rủi ro thiên tai đang được điều động sang Việt Nam để hỗ trợ cơ quan chức năng và những người bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Thụy Sĩ sẽ cung cấp các vật dụng thiết yếu, bao gồm 300 lều trại và hệ thống phân phối nước đủ phục vụ 10.000 người. Thụy Sĩ đang phối hợp với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để khẩn trương gửi các vật dụng thiết yếu này đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm cứu trợ tức thì cho những người đang trong tình trạng khẩn cấp.

"Trong giờ phút khó khăn này, Thụy Sĩ tái khẳng định cam kết sâu sắc trong việc sát cánh với nhân dân Việt Nam. Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát cũng như lòng dũng cảm của các bạn, và chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện phần việc của mình để giúp các bạn tái thiết cuộc sống, tái thiết các cộng đồng bằng sự kiên cường giống như các bạn luôn có", Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam nêu rõ.

Ngày 12/9, Chính phủ Argentina đã bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và người dân Việt Nam trước những thiệt hại mà cơn bão Yagi để lại.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina nhấn mạnh: “Argentina bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân trước hậu quả bi thảm do cơn bão Yagi gây ra”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra và khẳng nước Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão.

Trên trang cá nhân mạng xã hội X, chiều 12/9, Tổng thống Macron viết: "Nước Pháp bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam sau khi cơn bão Yagi (bão số 3) đã tàn phá, làm thiệt mạng hàng trăm người và gây thiệt hại lớn về vật chất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn".

Ngày 12/9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra tuyên bố về những thiệt hại do bão Yagi (bão số 3 tại Việt Nam) gây ra, trong đó gửi lời thăm hỏi chân thành nhất tới nhân dân Việt Nam đang hứng chịu hậu quả do cơn bão này. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đang cung cấp viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả do bão, bao gồm viện trợ tài chính, lều bạt, nước uống và thiết bị vệ sinh, cũng như các vật dụng cần thiết khác…

Trước tình hình dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới đây, các chuyên gia về thảm hoạ của USAID tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác ứng phó khẩn cấp ở địa phương. Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác, trong đó có khuôn khổ nhóm Bộ tứ (Quad) nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản do cơn bão Yagi gây ra tại các nước khác, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những khu vực có yêu cầu.

