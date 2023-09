Umie Rap Việt team B Ray lỡ tay ký vào "hợp đồng nô lệ", phải lên tiếng cầu cứu là ai?

Rapper Umie hoang mang lên tiếng cầu cứu vì vướng vào bản "hợp đồng nô lệ"

Khuya ngày 30/8, rapper Umie (thí sinh Rap Việt mùa 3) khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải video lên trang cá nhân với nội dung cầu cứu. Theo lời Umie, cô vì tin tưởng bạn bè nên đã ký kết hợp đồng hợp tác mà không đọc kỹ điều khoản. Trong quá trình làm việc, nữ rapper bắt đầu nhận ra điều bất ổn nên muốn chấm dứt hợp đồng. Ngay sau đó, Umie nhận được những tin nhắn đe dọa, dồn ép đòi tiền show. Lúc này, học trò B Ray nhận ra bản thân đã bị lừa, rơi vào "hợp đồng nô lệ".

Umie là ca sĩ trẻ của làng nhạc Việt.

Cụ thể, Umie nói rõ trong video: "Sau khi ký hợp đồng thì đây chỉ là hợp đồng cá nhân chứ không hề có con dấu, ngày tháng của công ty nào. Mình không hề nhận được bất kỳ sự đầu tư hay sự hỗ trợ nào từ phía hai anh, không có hỗ trợ truyền thông mà thay vào đó ngược lại mình phải tự kiếm show, kiếm hợp đồng. Vì vậy, mình quyết định xin dừng lại một thời gian để suy nghĩ và tự tìm hướng đi riêng của mình về các dự định sắp tới. Cũng từ đó mọi chuyện rắc rối xảy ra.

Sau nhiều lần đàm phán hợp đồng không thành, ekip cũ đã hẹn ra ngoài gặp mặt trao đổi. Lúc đó mình cũng ra vì tin tưởng nhưng khi gặp họ đòi 500 triệu thay vì giải quyết đúng theo trình tự pháp luật".

Nữ rapper đăng video cầu cứu cộng đồng mạng.

Khi cảm thấy không thể đàm phán qua tin nhắn, Umie chủ động gặp mặt để giải quyết. Lúc này, người đẹp sợ hãi hơn khi phía đối phương dẫn theo "xã hội đen" để khống chế cô. Người ký hợp đồng còn đe dọa nữ rapper rằng có thể chi phối được showbiz, không cho cô tiếp tục làm nghề. Sau cùng, mặc dù hợp đồng không có giá trị pháp lý vì không có mộc đỏ, thế nhưng Umie vẫn chuyển tiền thanh toán đúng yêu cầu.

Người đẹp cho biết bản thân bị lừa vì tin tưởng bạn bè.

Cô cho biết: "Sau nhiều lần đàm phán hợp đồng không thành, ekip cũ đã hẹn ra ngoài gặp mặt trao đổi. Lúc đó mình cũng ra vì tin tưởng nhưng khi gặp họ đòi 500 triệu thay vì giải quyết đúng theo trình tự pháp luật. Điều mà mình không ngờ hơn là từ đầu đã có sự tham gia của người tự xưng là cô trong ekip cũ, gọi điện cho dân xã hội đến khống chế mình và người bạn hỗ trợ hợp đồng.

Mình biết, mình phải giải quyết triệt để nhưng không còn cách nào khác vì hoảng loạn, mất ăn mất ngủ nhiều đêm vì sau cuộc gặp có người theo mình đến tận nhà. Thậm chí, bạn đi cùng mình để tham vấn hợp đồng trước đó cũng bị dàn cảnh hành hung khi trên đường về. Do biết người trong ekip cũ tự đắc về hành vi đó nên mình phải lên tiếng. Nếu người thân của mình không may gặp chuyện thì mọi người cũng hiểu".

Sau khi đăng tải, video cầu cứu của rapper Umie đã khiến mạng xã hội xôn xao, thu về hơn 200 nghìn lượt xem. Phần lớn bình luận đều bày tỏ sự bất ngờ trước sự việc. Nhiều người xem, đồng nghiệp để lại lời động viên Umie, mong cô bình tĩnh để tìm hướng giải quyết, vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này.

Rapper Umie: Thí sinh "gây bão" tại Rap Việt mùa 3, là học trò nữ duy nhất của HLV B Ray

Umie tên thật là Uyển My, sinh năm 2021, là nữ ca sĩ trẻ tuổi của làng âm nhạc Việt Nam. Bắt đầu trở thành ca sĩ từ năm 2018, Umie gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu ngoại hình trong trẻo cùng phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ. Cô còn là giọng ca ngọt ngào, ghi dấu ấn qua bản hit Ghé vào tai. Nhiều năm qua, Umie cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp với các ca sĩ trẻ khác.

Umie là chủ nhân bản hit "Ghé vào tai" từng "làm mưa làm gió".

Nữ ca sĩ sở hữu phong cách thời trang năng động, nhí nhảnh.

Người đẹp 2K1 còn nổi tiếng trên nền tảng TikTok nhờ "tạo trend" chuẩn GenZ như "Ông Thương có ghé qua chưa". Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video của Umie đã được đông đảo bạn trẻ, người nổi tiếng hưởng ứng.

Cô nàng "gây bão" mạng xã hội khi xuất hiện tại chương trình Rap Việt.

Thời gian gần đây, Umie được khán giả biết đến nhiều hơn khi là thí sinh Rap Việt mùa 3. Không chỉ được đánh giá cao khi là một trong số ít thí sinh nữ trong chương trình năm nay, Umie còn là học trò nữ duy nhất của đội HLV B Ray. Tuy nhiên, đến vòng Đối đầu, nữ rapper khiến nhiều người tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi.

