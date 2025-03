Nghệ An công bố các quyết định về thành lập các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và bổ nhiệm cán bộ

Tham dự buổi lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, tại Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 28/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 28/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/2/2025 về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An vừa được thành lập

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như sau:

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Giám đốc Sở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Tài chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tặng hoa chúc mừng các Phó Giám đốc Sở KH&CN, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở VHTT&DL, Sở Dân tộc và Tôn giáo

Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải.

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông.

Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ chuyển sang.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng thông qua Chương trình hội nghị

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm, điều động cán bộ giữ vị trí Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở sau khi sáp nhập. Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ là đồng chí Nguyễn Viết Hưng (Giám đốc Sở Nội vụ trước hợp nhất); Giám đốc Sở Tài chính là đồng chí Trịnh Thanh Hải (Giám đốc Sở Tài chính trước hợp nhất); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường là đồng chí Hoàng Quốc Việt (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trước hợp nhất); Giám đốc Sở Xây dựng là đồng chí Phạm Hồng Quang (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trước hợp nhất); Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là đồng chí Nguyễn Quý Linh (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trước hợp nhất); Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trước hợp nhất); Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo là đồng chí Vi Xuân Sơn (Trưởng Ban Dân tộc trước hợp nhất).

Phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận quyết định lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền và đồng chí Phùng Thành Vinh vừa qua được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng, giới thiệu; HĐND tỉnh tín nhiệm bầu và Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, cả 2 đồng chí đều được đào tạo bài bản, có quá trình công tác dày dặn kinh nghiệm, kinh qua nhiều vị trí công việc. Đều được đánh giá là những người sâu sát, có trách nhiệm trong công việc; bám sát chỉ đạo công việc, tháo gỡ vướng mắc khó khăn; các lĩnh vực được giao phụ trách đều có kết quả rất tốt, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Chia sẻ quá trình lựa chọn các đồng chí để giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị các đồng chí hãy luôn phấn đấu, làm việc xứng đáng với sự tin tưởng và sự suy tôn của đồng chí, đồng nghiệp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải quan tâm, phát huy sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, tập thể UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ; bám sát cơ sở để hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn luôn thông suốt, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ, thực hiện các mục tiêu, nhất là trong năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bên cạnh đó, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhanh chóng tiếp cận công việc; phát huy kinh nghiệm, sở trường để chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả cao nhất. Thực hiện nghiêm túc và đúng các nguyên tắc, quy định, quy chế, trước hết là quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu chung với tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp; tháo gỡ rào cản, vướng mắc trên tinh thần nhanh, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành địa phương có sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ để 02 đồng chí Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với tập thể UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Đối với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh mới thành lập theo tinh thần tổng kết Nghị quyết số 18 của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chia sẻ, thời gian qua chúng ta đã tập trung triển khai, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần để “tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu quả”; tỉnh đã chấp hành các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và đạt được hiệu quả bước đầu.

Việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn được thực hiện bài bản, bám sát hướng dẫn của Trung ương. Sau khi các Bộ được kiện toàn, sắp xếp, thì ở địa phương chúng ta tổ chức họp HĐND tỉnh để sắp xếp, đảm bảo sự lãnh đạo thông suốt từ Trung ương xuống địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát, đánh giá để bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu của tổ chức, cơ quan chuyên môn mới được thành lập để công việc không bị gián đoạn, không tạo ra khoảng trống pháp lý, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân vào doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới theo chỉ đạo của Trung ương. Hiện nay chúng ta đang thực hiện với tinh thần mới, yêu cầu mới “yêu cầu cao, thời gian nhanh, khối lượng công việc nhiều và khó, phức tạp, tác động đến tất cả” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, vì vậy phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các cơ quan sau sắp xếp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát lại các chức năng, nhiệm vụ để các cơ quan thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát các quy chế làm việc, mối quan hệ công tác để thống nhất các nội dung công việc. Nếu phát sinh những vấn đề khó khăn vướng mắc thì cần phải chủ động linh hoạt để xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu bên trong để có bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Rà soát các quy định pháp luật, thủ tục pháp lý để không tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột pháp lý để công việc thông suốt, không bị gián đoạn. Thực hiện việc sắp xếp cơ sở vật chất, bàn giao tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu. Chủ động rà soát và chuẩn bị phương án thật tốt trong quan hệ mối công tác trong thời gian tới khi Trung ương chuyển đổi mô hình công tác “mô hình 2 cấp: tỉnh và xã”.

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, đây là cuộc cách mạng vì vậy bao giờ cũng có sự hy sinh, sự mất mát, thiệt thòi. Đối với các đồng chí Giám đốc Sở vừa được bổ nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí nhanh chóng chuyển trạng thái, hiện nay lĩnh vực rộng hơn, yêu cầu công việc cao hơn nên phải rà soát công việc, đặc biệt phải hết sức công tâm, khách quan, không có sự thiên vị, ưu ái. Rà soát các nhiệm vụ để triển khai công việc thuận lợi tránh trường hợp “Sở anh, Sở tôi”. Sớm ổn định công việc, tạo được sự đoàn kết, phát huy dân chủ. Chủ động rà soát để phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường.

Đối với các Phó Giám đốc cần nhanh chóng tiếp cận công việc. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách. Tập thể lãnh đạo các cơ quan tổ chức mới nhanh chóng bố trí sắp xếp công việc, động viên tư tưởng của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ của Nhà nước; đảm bảo bố trí công việc công tâm, khách quan, minh bạch từ việc chọn người, phát huy được năng lực công việc.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí, tinh thần vượt khó để vươn lên thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; xem đây là những ý kiến chỉ đạo định hướng cho những công việc trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đồng chí dành cho các cá nhân được bổ nhiệm hôm nay.

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phùng Thành Vinh cũng nhận thức, với vai trò và nhiệm vụ được giao, đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, trước truyền thống văn hóa – lịch sử, tinh thần cách mạng đầy tự hào của quê hương Xô Viết, trước thời cơ và vận hội mới để góp sức mình đưa Nghệ An sánh bước và “vươn mình của dân tộc”, phát triển kinh tế - xã hội xứng tầm với vai trò và vị thế của tỉnh nhà.

Đồng chí Phùng Thành Vinh xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa, học hỏi và tiếp tục phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. Cùng với tập thể UBND tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 137 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, góp phần đưa Nghệ An tiến cùng cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV…

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trước mắt, cùng tập thể UBND tỉnh sẽ triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 theo các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 27 vừa qua; triển khai khoa học, hiệu quả, đảm bảo tiến độ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ban hành các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi, thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực, phát huy các lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trên cương vị công tác mới, ngoài ý thức trách nhiệm cá nhân, Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh. Đồng thời mong muốn có sự phối hợp hiệu quả của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh; sự ủng hộ, chia sẻ của đồng bào, của nhân dân tỉnh nhà.

