UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn

Theo nội dung Quyết định, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Việc ủy quyền bắt đầu từ ngày Quyết định này có hiệu lực (ngày 09/4/2026) và kết thúc khi Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn do UBND tỉnh quyết định giải thể theo quy định.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm định theo Điều 39 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024 và các quy định có liên quan; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Hội đồng. Các vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ bao gồm: Bố trí nhân lực chuyên môn, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác. Việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện ủy quyền được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn