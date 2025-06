Vì sao cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố?

Ngày 14-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về việc khởi tố, 4 bị can vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu công trình hỗn hợp và nhà ở thuộc Lô C4, C5 Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) của Tập đoàn Công ty cổ phần FLC (FLC), trong đó có ông Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố bị can cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can về "Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Các lệnh và quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, tiến hành khám xét nơi ở đối với các bị can, gồm: Nguyễn Đức Quyền (SN 1960, ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Văn Thế (SN 1960, ngụ phường An Hưng, TP Thanh Hóa), cựu nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT).

Thi hành khám xét nhà riêng Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền

Trịnh Xuân Ba (SN 1959, ngụ phường An Hưng, TP Thanh Hóa (nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở NN-MT); Lê Huy Ba (SN 1970, ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở NN-MT.

Theo kết quả điều tra, năm 2015, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quyền, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Văn Thế, Phó giám đốc Sở NN-MT, Trịnh Xuân Ba, Trưởng phòng quản lý đất đai, Lê Huy Ba, Phó phòng quản lý đất đai đã, có hành vi vi phạm, biết rõ quy định của Luật Đất đai năm 2013 quy định đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, biết rõ khu đất để xây dựng Dự án Khu công trình hỗn hợp và nhà ở tại Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa phải được đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Khu công trình hỗn hợp và nhà ở thuộc Lô C4, C5 Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa - nơi cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 3 lãnh đạo sở, phòng Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý

Thế nhưng, Lê Huy Ba, Trịnh Xuân Ba, Hoàng Văn Thế vẫn tham mưu, ký tờ trình trình UBND tỉnh và Nguyễn Đức Quyền đồng ý ký Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22-10-2015 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho FLC.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động