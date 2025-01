UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đứng chân trên địa bàn.

Quang cảnh họp báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2024

Năm 2024, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn tỉnh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01% (đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước). Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 25.517 tỷ đồng; thu hút FDI đạt 1.745,2 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút FDI. Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào sử dụng.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trường thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,87% so với năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,12%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 157.356,3 tỷ đồng, tăng 28,82% so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,9 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 31,57% so với năm 2023 (là năm thứ 4 liên tiếp vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh). Tổng lượt khách du lịch ước 9,2 triệu lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 5,8 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 11.000 tỷ đồng…

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao và công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về học sinh giỏi; kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 xếp thứ 12, tăng 10 bậc so với năm 2023. Các hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được tăng cường; ước cả năm giải quyết việc làm cho 48.500 người.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục có chuyển biến, ngành y tế đã chủ động và tích cực phòng chống dịch bệnh. Cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh chuyển đổi số. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong năm, tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Quốc hội thông qua Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn 01 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch đề ra (Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý dự kiến đạt 87%/KH 97%). Hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa thật sự bền vững. Tiến độ giải ngân đầu tư công một số nguồn vốn, một số chủ đầu tư còn chậm. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tại một số cơ sở y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn; thiếu đội ngũ nhân lực ngành y tế. Vẫn còn tình trạng cơ sở hành nghề y, dược không có giấy phép, không đủ điều kiện (nhất là lĩnh vực Y học cổ truyền, răng hàm mặt, thẩm mỹ). Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số mặc dù đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian xử lý thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn chậm…

Năm 2024, lĩnh vực báo chí tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thu hút đầu tư FDI; đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm… Các cơ quan báo chí cũng thông tin phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; nỗ lực quyết tâm của các Sở, ban, ngành về việc thực hiện những giải pháp kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; những điểm sáng, tín hiệu tích cực của việc chỉ đạo thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành kêu gọi, ủng hộ số tiền gần 22 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024.

Nhà báo Quang Đại – Báo Lao động phản ánh về tình trạng quảng cáo không đúng sự thật tại các cơ sở thẩm mỹ

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cũng đã trao đổi, trả lời một số nội dung nhà báo, phóng viên quan tâm đề nghị được làm rõ, như: Tình trạng quảng cáo không đúng sự thật tại các cơ sở thẩm mỹ; tình trạng xuất hiện “cò” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và giải pháp khắc phục tình trạng này.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ cho biết, trên địa bàn tỉnh chỉ có 4 cơ sở thẩm mỹ được cấp phép

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Đình Mỹ khẳng định không có tình trạng “cò” móc nối với cán bộ làm việc tại Trung tâm

Bên cạnh đó, các phóng viên cũng quan tâm đến việc sắp xếp tài sản công sau khi thực hiệp sắp xếp các đơn vị hành chính và sáp nhập cơ quan, đơn vị Sở, ngành; giải pháp giải quyết tình trạng tuyển sinh lớp 10 năm tới và các năm tiếp theo ở TP.Vinh được dự báo sẽ rất khốc liệt khi trường công lập ít, không đáp ứng được nhu cầu của người dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận họp báo

Điểm lại những kết quả nổi bật tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành cùng với tỉnh, thông tin tuyên truyền các mặt trong đời sống, kinh tế - xã hội góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của tỉnh, định hướng dư luận một cách có hiệu quả, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18; tập trung tuyên truyền những vấn đề đang còn tồn tại, hạn chế xẩy ra trên địa bàn tỉnh để người dân hiểu và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán như: Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, mừng Đảng, chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ năm 2025; công tác chăm lo Tết cho người nghèo, an sinh xã hội; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái bình ổn giá cả thị trường;...

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc tới các nhà báo và gia đình đón Xuân hạnh phúc, may mắn, vượt qua những trở ngại trong công việc để tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước.

