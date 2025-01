Nghệ An vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp khu vực

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Cửa Lò năm 2024 đạt trên 4,3 triệu tấn, hoàn thành 100,39% kế hoạch, với doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Theo Sở Công Thương Nghệ An thì, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 ước đạt 113.027 tỷ đồng, tăng 16,38% so với năm 2023. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 107.000 tỷ đồng, tăng 12,5%, và kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh cán mốc 3,7 tỷ USD, tăng 28,38% so với năm trước.

Các lĩnh vực sản xuất chính, như linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô, ghi nhận sự phát triển vượt bậc. Sản lượng linh kiện điện tử ước đạt 580 triệu sản phẩm, tăng gấp ba lần so với năm 2023, nhờ các dự án lớn như Luxshare ICT và Goertek hoạt động ổn định và mở rộng dây chuyền sản xuất.

Ngành Công Thương Nghệ An tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, chuyển dịch từ sản phẩm truyền thống sang những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn. Các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, và da giày ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về xuất khẩu, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng lên gần 400, với khoảng 250 doanh nghiệp tại Nghệ An. Thị trường xuất khẩu được mở rộng tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng thêm 26 thị trường so với năm 2020. Tỷ lệ hàng hóa qua chế biến cũng tăng, giảm phụ thuộc vào hàng thô, thể hiện sự phát triển bền vững của ngành.

Trong năm 2025, ngành Công Thương Nghệ An đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 130.600 tỷ đồng (tăng 15,55%), tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 120.000 tỷ đồng (tăng 12,1%), và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD (tăng 21,62%).

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành sẽ tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 và các chương trình hành động trọng điểm khác, như Quy hoạch điện VIII và Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các dự án trọng điểm, như đường dây 500kV mạch 3 và dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, sẽ tiếp tục được ưu tiên triển khai nhằm nâng cao hạ tầng công nghiệp.

Ngành Công Thương còn chú trọng phát triển thương mại điện tử, kết nối cung cầu, và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Việc phối hợp với các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển kinh tế số là một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành.

Nghệ An đang khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp quan trọng của khu vực, với những bước tiến mạnh mẽ trong công nghiệp và thương mại, hứa hẹn một giai đoạn phát triển bền vững trong những năm tới.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn