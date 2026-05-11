UBND tỉnh sơ kết 01 năm thực hiện Chính quyền địa phương 02 cấp

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở UBND tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường trong toàn tỉnh.

Sau gần 01 năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) từ ngày 01/7/2025, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Nghệ An đã triển khai sắp xếp 412 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã để thành lập 130 ĐVHC mới, giảm 282 ĐVHC Đến nay, 100% các xã, phường đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo không gián đoạn công tác quản lý.

Ở cấp tỉnh, bộ máy cũng được tinh giản mạnh mẽ khi giảm từ 20 Sở, ngành xuống còn 14 Sở, ngành; giảm 33 phòng và 05 chi cục. Công tác nhân sự được thực hiện quyết liệt với việc điều động, biệt phái hơn 90 cán bộ, công chức từ các Sở, ngành về tăng cường cho các xã, phường còn thiếu biên chế.

Mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính với tiêu chí "3 tăng, 2 giảm, 2 không". Theo đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ cấp tỉnh đạt 87,9%, cấp xã đạt tỷ lệ rất cao với 95,93%. 100% TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được công bố và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trung ương đã thực hiện phân cấp 1.710 nhiệm vụ cho cấp tỉnh và 318 nhiệm vụ cho cấp xã, giúp cơ sở chủ động, linh hoạt hơn trong xử lý công việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số thách thức trong quá trình vận hành. Việc kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện khiến khối lượng công việc tại cấp tỉnh và cấp xã tăng đột biến tạo áp lực rất lớn. Toàn tỉnh hiện vẫn còn thiếu 398 biên chế so với quy định. Một số chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn tại xã vẫn chưa được kiện toàn đầy đủ. Nguồn kinh phí cho công tác số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ dôi dư từ các đơn vị cũ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đồng bộ. Một số quy định pháp luật hiện hành chưa kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, gây lúng túng trong quá trình áp dụng...

Từ thực tế vận hành trong gần 01 năm qua, tại Hội nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục phản ánh những khó khăn, kiến nghị đề xuất để mô hình chính quyền địa phương 02 cấp ngày càng hoàn thiện phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cùng với những khó khăn, thách thức được nêu trong báo cáo của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp Quán Vi Giang cho biết thời gian qua, tần suất hội họp tăng lên đáng kể làm ảnh hưởng đến quỹ thời gian dành cho việc đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn và tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân. Nhiều ý kiến của địa phương đề nghị tỉnh tăng cường định biên biên chế cho các địa phương.

Chủ tịch UBND phường Vinh Phú Nguyễn Thế Thân cho biết mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Từ thực tiễn, lãnh đạo phường Vinh Phú kiến nghị Trung ương quan tâm xem xét điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp ĐVHC, đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc thực tế hiện nay. Cùng với đó đề nghị tỉnh có ý kiến với Trung ương xem xét cho phép phường được rà soát, khai thác hiệu quả các quỹ đất xen kẽ, xen dắm phù hợp với quy hoạch nhằm tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và tăng nguồn thu ngân sách địa phương; về kinh phí thực hiện số hóa tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số hiện nay...

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang đề nghị các địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung và hoàn thiện phê duyệt các đồ án quy hoạch trong quý III/2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành cũng đã trao đổi về những nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã; đồng thời chia sẻ về giải pháp sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã về chuyên môn công nghệ thông tin, xây dựng, y tế, giáo dục...Theo Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lĩnh vực xây dựng tại cấp xã, phường; khắc phục tình trạng giao nhiệm vụ vượt quá năng lực thực thi. Hiện nay việc tuyển dụng nhân lực có chuyên môn về xây dựng, quy hoạch cho cấp xã gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ cấp xã thiếu nhân lực mà ngay cả các Sở, ngành cấp tỉnh cũng đang thiếu đội ngũ chuyên môn sâu, đặc biệt là kiến trúc sư quy hoạch. Vì vậy, các địa phương cần chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khuyến khích tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức.

Về xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp ĐVHC, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các địa phương phối hợp với Sở Tài chính xử lý trụ sở dôi dư theo đúng quy định. Từ ngày 1/6, Sở Tài chính sẽ tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra việc xử lý tài sản dôi dư tại các xã. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30/6 phải hoàn thành kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản này theo đúng tinh thần Kết luận số 27 của Ban Bí thư Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá: Kết quả nổi bật nhất sau hơn 10 tháng triển khai quyền chính quyền địa phương 02 cấp là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần chủ động của các xã, phường trong quá trình tổ chức vận hành mô hình mới. Việc sắp xếp ĐVHC và tổ chức lại bộ máy được thực hiện cơ bản thông suốt, bảo đảm ổn định tình hình địa phương, giữ vững hoạt động quản lý nhà nước cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của các địa phương trong giai đoạn đầu triển khai mô hình mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ chưa có tiền lệ. Mô hình chính quyền địa phương 02 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong quá trình vận hành mô hình mới.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã định hướng 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, đồng bộ, sát thực tiễn và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu xuyên suốt.

Đánh giá lại toàn diện việc phân cấp

Trước hết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ các chỉ đạo, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều cuộc giám sát diện rộng, ban hành các chỉ thị, kết luận quan trọng; đồng thời Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên làm việc trực tiếp với cơ sở để nắm tình hình thực tiễn, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Về công tác tuyên truyền, tư tưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; chủ động đấu tranh, xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, áp lực cao, các cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt quan tâm công tác tư tưởng nội bộ, động viên cán bộ, công chức giữ vững tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và động lực làm việc lâu dài.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; khẩn trương tham mưu bổ sung Phó Chủ tịch cấp xã và sắp xếp các phòng chuyên môn phù hợp nhằm giảm tải cho cơ sở. Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm, nâng cao vai trò người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, cần đánh giá lại toàn diện việc phân cấp, mạnh dạn điều chỉnh những nội dung vượt quá khả năng thực hiện của cấp xã để bảo đảm phù hợp thực tiễn và năng lực tổ chức bộ máy.

Liên quan đến phân định nhiệm vụ và cơ chế tài chính, đồng chí đề nghị rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã sau thời gian vận hành mô hình mới; từ đó xây dựng hệ thống định mức tài chính phù hợp, tạo tính chủ động cho cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, môi trường, điện chiếu sáng, giao thông, thủy lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm “phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực”, yêu cầu nghiên cứu tăng tỷ lệ điều tiết, mở rộng nguồn thu cho cấp xã, tạo điều kiện để địa phương chủ động nguồn lực phát triển. Các Sở, ngành liên quan cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai để các xã có điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn lực đầu tư phát triển. Song song với đó là triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở theo hướng thiết thực, sát yêu cầu công việc; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm thu nhập phù hợp với khối lượng công việc thực tế.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư trang thiết bị, hạ tầng số, tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu giữa các hệ thống; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa thiết bị về cơ sở phục vụ công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã trong quý III

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã trong quý III; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng nhằm bảo đảm tính liên kết, đồng bộ giữa các địa phương, đặc biệt tại các vùng đô thị và vùng động lực phát triển.

Cùng với đó, các cấp, ngành cần khẩn trương hoàn thiện công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ cấp xã; xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách thủ tục hành chính phải được đẩy mạnh theo hướng cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí thực hiện; tăng cường chuyển đổi số, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và thực hiện liên thông hiệu quả giữa cấp xã với cấp tỉnh.

Đồng chí đề nghị các Sở, ngành phát huy mạnh mẽ vai trò hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thực sự đồng hành cùng cơ sở trong quá trình triển khai nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp trong giai đoạn mới. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành rà soát chặt chẽ việc tổ chức hội họp, tránh triệu tập tràn lan gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến công tác chuyên môn ở cơ sở.

Đối với chế độ báo cáo, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị chỉ thực hiện những báo cáo thật sự cần thiết; các nội dung trùng lặp cần được tích hợp, tinh gọn để giảm áp lực cho địa phương.

Các Sở, ngành tăng cường tổ công tác xuống địa bàn theo hướng thực chất, đồng hành cùng cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tránh tình trạng xuống cơ sở chủ yếu để chỉ đạo hành chính. Việc tiếp cận cơ sở phải lấy mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý vấn đề làm trọng tâm. Đồng thời, các xã, phường cần chủ động bám sát các Sở, ngành để trao đổi, xin hướng dẫn đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc; nhất là các vấn đề liên quan đến tài sản công, cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nhận thức trong công tác quản lý nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã phát huy những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch 05 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các địa phương cần tiếp tục phối hợp nhịp nhàng trong toàn hệ thống chính trị; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cấp xã phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; hiểu rõ cơ chế vận hành, cơ chế tạo nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, tập trung thực hiện nhiệm vụ chung, không phân biệt “việc anh, việc tôi”, cùng đồng hành để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn