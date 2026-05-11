Cho ý kiến vào dự thảo của UBND tỉnh về danh mục tài sản mua sắm tập trung và chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đại diện UBND các xã, phường: Trường Vinh, Lam Thành, Văn Kiều, Diễn Châu, Đô Lương, Hoàng Mai, Thái Hòa, Đại Đồng, Con Cuông.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo nội dung các dự thảo Quyết định

Trưởng phòng Kinh tế Hồ Đức Tuấn cho ý kiến vào nội dung các dự thảo

Cuộc họp đã cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, giao đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi đăng ký mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Theo Sở Tài chính – Cơ quan xây dựng dự thảo Quyết định cho biết, để phù hợp với quy định hiện hành và sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao mua sắm tập trung cấp tỉnh, việc ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, giao đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi đăng ký mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 14/4/2025) là cần thiết.

Dự thảo Quyết định gồm có 05 Điều; trong đó, thực hiện kế thừa một số nội dung tại Quyết định cũ; một số nội dung thay đổi chính bao gồm: Bỏ "Bàn, ghế giáo viên và học sinh" ra khỏi danh mục tài sản mua sắm tập trung; Sửa tên đơn vị được giao thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh từ Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An thành Trung tâm Dịch vụ công ngành Tài chính và Đầu tư phát triển tỉnh Nghệ An. Đồng thời, Trung tâm này được giao mua sắm tập trung cho cả Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị của Đảng ở xấp xã theo quy định hiện hành. Bỏ quy định về hạn mức áp dụng mua sắm tập trung (từ 300 triệu đồng trở lên) như ở Quyết định cũ. Thay đổi mốc thời gian tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung;…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Bá Thái cho ý kiến về dự thảo Quyết định quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh

Tiếp đó, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài chính, hiện một số tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vẫn chưa có trụ sở làm việc ổn định; các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và Tổ hợp tác hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 đang có nhu cầu thuê nhà, đất để làm trụ sở làm việc, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho xã hội. Căn cứ quy định tại Nghị định 108/2024/NĐ-CP ngày 23/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP), việc UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định của Chính phủ là cần thiết và đúng quy định.

Dự thảo Quyết định gồm có 05 Điều; trong đó, quy định miễn tiền thuê nhà cho toàn bộ thời gian thuê đối với đối tượng gồm: Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc.

Giảm tiền thuê nhà với số tiền được giảm bằng số tiền thuê đất (trong cơ cấu tiền thuê nhà) cho toàn bộ thời gian thuê đối với đối tượng gồm: Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hợp tác xã, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã thuê để làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Thống nhất với các nội dung dự thảo Quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp để rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh ban hành.

Trong đó, về vấn đề mua sắm tập trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Trung ương, đồng thời rà soát lại danh mục tài sản để loại bỏ các hạng mục không thiết yếu, làm rõ các gói mua sắm đặc thù trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cùng với đó, nghiên cứu xác lập hạn mức mua sắm hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị cấp cơ sở, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý Sở Tài chính cần khẩn trương hướng dẫn Văn phòng Tỉnh ủy trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung mua sắm tập trung đối với các cơ quan Đảng để đảm bảo sự thống nhất và tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, tránh để xảy ra tiêu cực, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; quy trình định giá thuê và quản lý nguồn thu từ việc cho thuê phải minh bạch, chặt chẽ và đúng trình tự pháp luật. Giao Sở Tài chính phối hợp, rà soát các chính sách đặc thù và quy định hiện hành để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành chính thức với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật; mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến để thực hiện đúng quy định.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn