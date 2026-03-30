UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Đại diện Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài 60 km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại xã Hưng Nguyên và điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án đi qua địa phận 09 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng với quy mô đầu tư 04 làn xe hoàn chỉnh, riêng các cầu trên tuyến và vị trí đào sâu đắp cao có quy mô nền đường 06 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029 và được phân chia thành 10 dự án thành phần.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tổng chiều dài cần thực hiện là 60 km với 2.688 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 331 hộ ảnh hưởng đất ở và vườn, 2.357 hộ ảnh hưởng đất nông và lâm nghiệp. Dự kiến sẽ có 13 khu tái định cư được xây dựng, bao gồm 12 khu cho hộ dân và 01 khu cho trường bắn Trung đoàn 764.

Đối với dự án thành phần 1, các đơn vị đang đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo phê duyệt từ 01-02 gói thầu trong tháng 4/2026, làm cơ sở khởi công dự án vào ngày 30/4/2026. Hiện công tác khảo sát và lập thiết kế đã hoàn thành, hồ sơ đang được Sở Xây dựng tổ chức thẩm định. Ngày 18/3/2026, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy quyền cho UBND tỉnh thực hiện thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Hiện Cục Môi trường đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định ủy quyền cho UBND tỉnh.

Đối với các dự án thành phần giải phóng mặt bằng từ 2 đến 10, tình hình thực hiện còn chậm so với tiến độ UBND tỉnh giao. Hiện mới chỉ có dự án thành phần 9 tại xã Sơn Lâm đã có báo cáo thẩm định của Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 27/3/2026.

Các dự án thành phần tại xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Xuân Lâm đã cơ bản thẩm định xong nhưng đang phải rà soát lại chi phí hoặc chỉnh sửa hồ sơ. Các xã còn lại như Vạn An, Nam Đàn, Hoa Quân, Kim Bảng vẫn đang trong quá trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của các Sở chuyên ngành.

Công tác kiểm kê, kiểm đếm đất và tài sản nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, đến nay các xã đang tổ chức thực hiện. Xã Kim Liên đã áp giá đối với phạm vi đất nông nghiệp, đang tiến hành công khai phương án. Xã Đại Huệ đang triển khai ký hồ sơ áp giá các hộ dân, đến nay được khoảng 90% hộ dân đã ký hồ sơ, các hộ còn lại đang tiếp tục ký hồ sơ, công khai phương án. Xã Hưng Nguyên đã triển khai ký hồ sơ áp giá các hộ dân, đến nay được 107/120 hộ dân đã ký hồ sơ, các hộ còn lại đang tiếp tục ký hồ sơ, công khai phương án. Về công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xã Xuân Lâm đã ứng tiền chi trả 09 ngôi mộ có chủ, hộ dân đang triển khai di dời.

Để đảm bảo tiến độ, các Sở chuyên ngành ưu tiên thẩm định hồ sơ trong tối đa 02 ngày làm việc và các địa phương phải quyết liệt phối hợp trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chi trả tiền bồi thường đất ở trước 30/4/2026 và xây dựng xong hạ tầng tái định cư trước 30/6/2026.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải đề nghị các Sở, ngành cần làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư để đẩy nhanh việc thẩm định, đảm bảo hoàn thành phê duyệt các gói thầu đảm bảo đúng thời gian quy định

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật cho biết đã khảo sát và sẵn sàng các mỏ vật liệu phục vụ thực hiện dự án

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư phải vào cuộc quyết liệt hơn, chủ động hơn nữa để đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. Các Sở, ngành liên quan cần nâng cao hiệu quả phối hợp, tập trung tháo gỡ các nút thắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, với mục tiêu phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện để khởi công dự án trong tháng 5/2026.

Chỉ rõ, phân định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành trong khâu thẩm định hồ sơ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Sở Tài chính và Sở Xây dựng phát huy vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, hoàn thiện báo cáo thẩm định cho các dự án thành phần, đảm bảo tính chính xác và đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự toán kinh phí, các thủ tục pháp lý liên quan đến kiểm toán và đánh giá tác động môi trường. Để dự án không bị đình trệ do các sai sót chủ quan hay sự chậm trễ trong phối hợp nội bộ, các Sở, ngành cần xây dựng lộ trình thời gian chi tiết cho từng hạng mục công việc; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thường xuyên về UBND tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, phương án dự phòng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn