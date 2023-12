UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Đô Lương xử lý nghiêm việc tự ý xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp

Như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp tại vùng Vệ Nen của hai hộ dân ở xã Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An), để xây dựng nghĩa trang trái phép kéo dài nhiều năm mà chưa được giải quyết dứt điểm, khiến đơn thư khiếu tố cáo kéo dài, vượt cấp…

Dòng họ Nguyễn Văn do ông Nguyễn Văn Hậu làm tộc trưởng đã tự ý đào đất xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp

Cụ thể, ông Phan Văn Ngọc (con của ông Phan Văn Chính) ở xóm 5, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết: Năm 1994, gia đình ông được UBND huyện Đô Lương giao đất rừng lâm nghiệp ở Động Giang, xã Tràng Sơn với diện tích 1,5ha rừng thông, đã được cấp Sổ Lâm bạ số 78, ngày 23/8/1994 có thời hạn 50 năm.

Từ đó đến nay, gia đình ông canh tác, bảo vệ ổn định. Thời gian gần đây, cha mẹ ông già yếu, đau bệnh không đi lại được, các con thì đi làm ăn xa. Lợi dụng nhà vắng người, một dòng họ của người nhà cán bộ UBND xã Tràng Sơn đã thuê máy đào đất bán, rồi san lấp mặt bằng cả ngàn m2 để lấn chiếm làm nghĩa trang trái quy định pháp luật trên đất rừng lâm nghiệp của gia đình.

Theo báo cáo của UBND xã Tràng Sơn cho biết, năm 1994, ông Phan Văn Chính (cha của ông Phan Văn Ngọc), xóm 5, xã Tràng Sơn được giao 1,5 ha đất lâm nghiệp tại vùng Vệ Nen, xã Tràng Sơn để trồng rừng theo Chương trình 327 về phủ xanh đất trồng đồi trọc, và đã được UBND huyện Đô Lương cấp sổ Lâm bạ số 78, ngày 23/8/1994, trong đó diện tích rừng đã có 0,01 ha (trữ lượng 250 cây) và diện tích đất trồng là 1,49 ha. Sau khi được Nhà nước giao đất, gia đình ông Phan Văn Chinh đã trồng cây Thông và tiến hành chăm sóc bảo vệ; đến năm 2010, UBND xã có chủ trương khai thác nhựa thông thì gia đình ông Chính không có nhu cầu tham gia khai thác nên đã cho ông Trần Văn Cương (cùng ở xóm 5) khai thác và đến năm 2019 thì ngừng để phục hồi rừng.

Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Tràng – Đông – Bài, địa phương đã lập hồ sơ hỗ trợ, bồi thường GPMB cho hộ ông Phan Văn Chính (cha của ông Phan Văn Ngọc): Diện tích thu hồi đất 757,3 m²; số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 17 triệu. Diện tích còn lại của ông Phan Văn Chính là diện tích trồng cây thông và xen cây keo.

Cũng năm 1994, ông Nguyễn Văn Hậu, xóm 5 xã Tràng Sơn được giao 0,5 ha đất lâm nghiệp tại vùng Vệ Nen, xã Tràng Sơn để trồng rừng theo Chương trình 327 về phủ xanh đất trống đồi trọc và đã được UBND huyện cấp sổ Lâm bạ số 64, ngày 23/8/1994. Sau khi được Nhà nước giao đất, gia đình ông Nguyễn Văn Hậu đã trồng cây bạch đàn và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Tràng- Đông- Bài đã lập hồ sơ hỗ trợ, bồi thường GPMB cho hộ ông Nguyễn Văn Hậu: Diện tích thu hồi đất 608,3 m²; Số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 16 triệu đồng.

Diện tích còn lại của ông Nguyễn Văn Hậu hiện nay đang trồng cây bạch đàn và cây keo. Có một phần diện tích đất họ Nguyễn Văn, tại xóm 5, xã Tràng Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm trưởng tộc đã xây dựng nghĩa trang vào khoảng năm 1986, có 23 ngôi mộ cát táng trong khu vực nghĩa trang. Năm 2006, họ tộc Nguyễn Văn đã tự ý đào đất mở rộng ra phía trên, và hiện tại đang cải tạo mở rộng diện tích khoảng 140 m2 để xây, lắp ghép tường rào bằng đá và mộ đá.

Theo kết quả kiểm tra thực địa của các thửa đất có liên quan của UBND huyện Đô Lương, vùng đất UBND huyện đã cấp sổ Lâm bạ năm 1994 cho hộ ông Phan Văn Chính, năm 2022, thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Tràng - Đông - Bài, UBND huyện đã thu hồi 757,3 m². Diện tích còn lại sau thu hồi của hộ ông Chính là 9.312,1 m², hiện tại là rừng trồng cây thông.

Còn vùng đất UBND huyện Đô Lương đã cấp sổ Lâm bạ năm 1994 cho chủ hộ Nguyễn Văn Hậu, diện tích bị thu hồi là 608,3 m², diện tích còn lại sau thu hồi của ông Hậu 8,173,9 m2.

Qua kiểm tra phần diện tích đất họ Nguyễn Văn do ông Nguyền Văn Hậu làm trưởng tộc, vào khoảng năm 1986 đã sử dụng khoảng 120 m² xây dựng nghĩa trang, nay đã đào hạ diện tích đất phía trên 140 m² (tổng diện tích nghĩa trang cũ và mới khoảng 260 m²). Hiện nay, họ đã dịch chuyển toàn bộ nghĩa trang, mồ mả lên phía trên, 3 phía đã được xây lắp hàng rào bằng đá, ở giữa có 23 ngôi mộ làm bằng đá, số diện tích còn lại khoảng 7.913,9 m² là rừng trồng keo và một số cây bạch đàn.

Chính quyền xã Tràng Sơn và huyện Đô Lương thừa nhận việc dòng họ Nguyễn Văn do ông Nguyễn Văn Hậu làm tộc trưởng đã tự ý đào đất xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp là sai nhưng vẫn không có biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật này

Ông Lê Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cũng thừa nhận, việc dòng họ Nguyễn Văn do ông Nguyễn Văn Hậu làm tộc trưởng xây dựng nghĩa trang trên nền đất cũ thì được, nhưng lại đào hạ diện tích đất phía trên của nghĩa trang cũ để mở rộng ra to hơn là sai. Vì vậy, yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Hậu phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Chỉ cho phép xây dựng trên phạm vi đất nghĩa trang cũ.

“Vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Hậu theo quy định là xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng theo Nghị định 91 và bắt buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng, đưa nghĩa trang về đúng vị trí cũ. Còn về mặt quản lý nhà nước, sai đâu thì chính quyền phải chịu trách nhiệm đến đó”, ông Thông cho biết.

Liên quan đến văn bản trả lời công dân số 556, ngày 07/11/2023 của UBND huyện Đô Lương, ông Phan Văn Ngọc (con của ông Phan Văn Chính) cho rằng: Cả hộ ông Phan Văn Chính và hộ ông Nguyễn Văn Hậu đều có Sổ Lâm bạ có đất liền kề được nhà nước giao từ năm 1994 đến nay. Diện tích đất rừng lâm nghiệp của gia đình ông Phan Văn Chính được giao có Sổ Lâm bạ là 1,5 ha. Nhưng năm 2022, UBND huyện Đô Lương đo đạc thực tế đang sử dụng của hộ ông Chính chỉ còn 1ha (10.069,1 m2). Vậy số diện tích đất còn thiếu 0,5 ha của gia đình ông Chính đang nằm ở đâu? Trong khi diện tích đất của ông Nguyễn Văn Hậu nằm liền kề với đất lâm nghiệp của gia đình ông Chính lại được giao đất có Sổ lâm bạ có 0,5ha. Năm 2022, thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Tràng – Đông – Bài, qua đo đạc, kiểm đếm diện tích thực tế đang sử dụng của ông Hậu lại là 8.782,2 m2. Ông Phan Văn Ngọc cho rằng: Hiện tại số đất dư thừa so với diện tích đất được cấp của ông Nguyễn Văn Hậu là 3.782,2 m2 này là do lấn chiếm của gia đình ông Ngọc, để xây dựng nghĩa trang trái phép trên đất lâm nghiệp.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Đô Lương chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tự ý đào đất xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp, trước ngày 15/01/2024

Về việc này, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 7718/UBND-TD ngày 14/9/2023 giao UBND huyện Đô Lương kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất theo quy định pháp luật.

“Tại Văn bản số 556/UBND-TN ngày 7/11/2023 của UBND huyện Đô Lương có kết luận việc: Qua kiểm tra cho thấy dòng họ Nguyễn Văn do ông Nguyễn Văn Hậu làm tộc trưởng, vào năm 2006 đã tự ý đào đất xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp, diện tích khoảng 140 m2. Tuy nhiên, UBND huyện Đô Lương không có biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đô Lương chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong việc tự ý xây dựng nghĩa trang trên đất lâm nghiệp, vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định, vào báo cáo kết quả trước ngày 15/01/2024”, nội dung văn bản 1805/UBND-TD ngày 18/12/2023 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ký gửi Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nêu rõ.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: congluan.vn