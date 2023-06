Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra thực tế và thăm một số dự án, mô hình sản xuất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai

Cùng đi có đồng chí Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; lãnh đạo thị xã Hoàng Mai.

Đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường số 1, khu đô thị Hoàng Mai. Tuyến đường này đi qua các phường: Quỳnh Dị, Mai Hùng. Tuyến đường có chiều dài 1,608km, trên tuyến thiết kế 01 cầu vĩnh cửu với chiều dài 217,5m. Tổng mức đầu tư dự án 223,338 tỷ đồng.

Dự án khởi công xây dựng từ ngày 29/10/2012. Đến nay, khối lượng xây lắp thực hiện dự án là 91,6/138,7 tỷ đồng (đạt 66% giá trị hợp đồng). Hiện công trình đang thi công đắp nền đường và cống thoát nước ngang (đoạn phường Mai Hùng); thi công nền đường, cống thoát nước dọc, cống thoát nước ngang (đoạn phường Quỳnh Dị); hoàn thiện các hạng mục còn lại của cầu (lan can, khe thoát nước, co dãn). Dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường số 1

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1) tại phường Mai Hùng. Tổng mức đầu tư dự án là 63.371 triệu đồng. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai có quy mô 100 giường bệnh.

Dự án khởi công xây dựng từ ngày 11/3/2020, tiến độ thực hiện 48 tháng. Đến nay, dự án đã thi công các hạng mục như: Nhà khám chữa bệnh 5 tầng, Sân nền, Cổng và hàng rào, Cấp điện, Nhà trực, Nhà để xe, Hạ tầng kỹ thuật, thiết bị,… Khối lượng thi công đạt 93% khối lượng thiết kế; cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Đến thăm các dự án trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Hoàng Mai tập trung chỉ đạo để hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Tiếp đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm và kiểm tra tiến độ các dự án trong Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2. Theo đó, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 2.439.000 m2/tổng diện tích 2.647.000 m2, đạt tỷ lệ 92,12%; hiện còn 208.700 m2 chưa GPMB.

Về tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đã san lấp được 2.300.100 m2, đạt 90% diện tích mặt bằng. Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện đến nay khoảng 582 tỷ đồng. Đến nay, có 07 nhà đầu tư thứ cấp, tổng số vốn đăng ký đầu tư là 270,2 triệu USD (tương đương 6.215 tỷ đồng); tỷ lệ lấp đầy là 146,62 ha/174.02 ha tổng diện tích đất xây dựng nhà máy, chiếm 84,3%. Trong đó, có 02 nhà máy đã đi vào hoạt động; có 02 nhà máy đang trong quá trình xây dựng; có 03 nhà máy đang làm thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thi công dự án trong Khu công nghiệp Hoàng Mai 1

Hiện nay do nhu cầu sử dụng điện của các dự án lớn, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh tính toán để xây dựng các trạm biến áp đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp. Hiện trong phạm vi bán kính 3km của Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có 3 mỏ đá đang hoạt động đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nhà máy, đề nghị tỉnh có chỉ đạo các mỏ đá để đảm bảo môi trường hoạt động của các nhà máy. Để đáp ứng nhu cầu lâu dài của các nhà đầu tư tại thị xã Hoàng Mai, đề nghị tỉnh cho phép công ty đề xuất các dự án phụ trợ cho khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ GPMB…

Về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự kiến cuối tháng 6/2023 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã thu hút được một số dự án vào đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và các nhà đầu tư

Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến của một số nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt trong việc xây dựng và thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2; khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của tỉnh khi chọn Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư 2 dự án khu công nghiệp này.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, sớm giải quyết tình trạng thiếu điện phục vụ sản xuất cho các nhà máy trong khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án… Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và các doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cho biết, dây chuyền nhà máy xi măng Hoàng Mai do hãng FCB (Cộng hòa Pháp) chuyển giao công nghệ với công suất 1,26 triệu tấn Clinker/năm tương đương với 1,4 triệu tấn xi măng/năm. Sau 20 năm đưa nhà máy vào hoạt động, đến tháng 03/2022, Vicem Hoàng Mai đã thực hiện thành công chương trình sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Hoàng Mai. Năng suất lò nung sau cải tạo ≥ 4.500 tấn clinker/ngày so với thiết kế ban đầu là 4.000 tấn clinker/ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác thăm Nhà máy xi măng Hoàng Mai

Trong năm 2022, tổng doanh thu của công ty là 2.066,6 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế 27,3 tỷ đồng, bằng 109,0% kế hoạch năm 2022 và tăng 746,5% so với năm 2021. Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước đạt 87,5 tỷ đồng, bằng 110,4% kế hoạch năm 2022 và tăng 26,3% so với năm 2021.

Năm 2023, Công ty phấn đấu sản xuất 1.478.000 tấn Clinker và 1.620.000 tấn Xi măng; tiêu thụ 2.040.000 tấn (Xi măng 1.650.000 tấn và Clinker 390.000 tấn). Doanh thu thuần 2.159 tỷ đồng. Thu nhập người lao động tối thiểu tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả trong sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Sau khi nghe báo cáo của công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những kết quả mà Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đạt được trong thời gian vừa qua. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đảm bảo đời sống của người lao động; quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động...

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi là bệnh viện tư nhân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai với hơn 10 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhân. Hiện nay, bệnh viện có 1 trụ sở chính và 01 phòng khám vệ tinh. Bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh với 30 giường điều trị theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tích của bệnh viện, đã đóng góp rất lớn vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bệnh viện tiếp tục phấn đấu để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thị xã Hoàng Mai và vùng phụ cận, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ…

