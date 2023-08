UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần FPT

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là hai lĩnh vực rất quan trọng, phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An hiện nay, bởi vậy, mong muốn tinh thần của buổi làm việc hôm nay phải thật sự cởi mở, thẳng thắng làm sao để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung mà FPT đề xuất và tỉnh đang mong muốn.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT đề xuất những nội dung hợp tác với tỉnh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT đã chia sẻ về xu thế, định hướng Chuyển đổi số, những mong muốn hợp tác của FPT với tỉnh trong Giáo dục và Chuyển đổi số để tỉnh có sự phát triển vượt bậc, đột phá trong thời gian tới. Cùng với đó, phía Công ty Cổ phần FPT cũng đã đề xuất cụ thể về việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông liên cấp FPT tại tỉnh Nghệ An; tiến độ triển khai Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tại tỉnh.

Các đại biểu nghe đại diện FPT trình bày đề xuất đầu tư xây dựng Trường phổ thông liên cấp

Đ/c Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết mô hình FPT đề xuất là rất hợp lý; đồng thời ủng hộ FPT đầu tư xây dựng trường và hoạt động theo triết lý và chương trình đào tạo chất lượng cao

Đ/c Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐ, TB&XH trao đổi về việc thành lập trường Cao đẳng FPT Polytechnic tại Nghệ An

Trên cơ sở đề xuất của FPT, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác, các nội dung cần thiết sẽ triển khai để thực hiện có hiệu quả.

Đ/c Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT trao đổi, gợi ý vị trí để xây dựng trường học FPT

Đ/c Lê Bá Hùng – Giám đốc Sở TT&TT trao đổi về những nội dung trong đề xuất thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Qua trao đổi của các đại biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn Công ty Cổ phần FPT đã đề xuất các nội dung làm việc với tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc mừng Tập đoàn FPT với những kết quả đã đạt được qua 35 năm thành lập và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận

Đối với Nghệ An, một tỉnh còn có nhiều khó khăn, song những năm gần đây tỉnh đã có nhiều bước đi đột phá để có sự phát triển bền vững thể hiện qua quy mô kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Nhưng đứng trước sự phát triển việc đáp ứng nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp thì Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Nghệ An đặt ra mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực miền Bắc vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Vừa qua, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 26, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết này là cơ sở chính trị để Nghệ An triển khai thực hiện đạt mục tiêu phát triển đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng vào mục tiêu các nội dung mà FPT đã đề xuất, bởi vậy rất mong muốn hai bên sẽ phối hợp để triển khai có hiệu quả thiết thực. Những vấn đề FPT đề xuất phù hợp với mục tiêu mà Nghệ An đã đề ra, bởi vậy tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép FPT nghiên cứu xây dựng tổ hợp giáo dục trên địa bàn tỉnh; giao ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập trường; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hỗ trợ về thủ tục đất đai. Các Sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ các thủ tục quy hoạch, đầu tư...

Liên quan đến phối hợp thực hiện chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định Nghệ An rất quan tâm đến nội dung này. Cách đặt vấn đề của FPT trên tinh thần tỉnh ủng hộ, tuy nhiên quan điểm của tỉnh là các doanh nghiệp đều được tiếp cận công bằng. Do đó, tỉnh sẽ nghiên cứu để có lựa chọn những mô hình, giải pháp tốt, cách làm phù hợp mang lại hiệu quả thật sự cho tỉnh.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Nêu rõ quan điểm đã phối hợp là hai bên đồng hành cùng làm, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng FPT sẽ thực hiện được những nội dung đã đề xuất để giúp Nghệ An phát triển. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện để FPT triển khai các nội dung có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn