Thuê nhà ở Móng Cái, tuyển "chân dài" bán dâm, đôi nam nữ nhận "cái kết đắng"

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 27/7, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Lê Thị Ly (SN 1984, trú xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982, trú xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội) về các tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cáo trạng thể hiện, từ khoảng tháng 9/2025, vì mục đích vụ lợi, các bị cáo đã thuê nhà trên địa bàn phường Móng Cái 3, cải tạo thành nhiều phòng khép kín để tổ chức hoạt động mại dâm.

Hai đối tượng tuyển nhiều phụ nữ tham gia bán dâm, trực tiếp điều hành việc môi giới, thống nhất giá dịch vụ, phân chia tiền thu lợi, sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền và bố trí phương tiện đưa người bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn theo yêu cầu của khách.

Đêm 27/1/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang nhiều trường hợp mua bán dâm tại các nhà nghỉ và căn nhà do các đối tượng quản lý.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, trong ngày 27/1/2026, Ly và Nguyên đã nhiều lần thực hiện hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm và thu lợi bất chính.

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa ngày 27/7, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Ly 9 năm 2 tháng tù, Nguyễn Văn Nguyên 10 năm tù về hai tội danh trên.

Tác giả: Vi Vi (T/h)

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