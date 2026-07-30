Căn nhà ở quê của Mỹ Tâm

Sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn là một trong những ngôi sao hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ của Vbiz. Không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ ca sĩ còn có khối tài sản giá trị với nhiều bất động sản. Thế nhưng, giữa những cơ ngơi tiền tỷ ấy, căn nhà của gia đình tại Đà Nẵng mới là nơi có vị trí đặc biệt nhất trong lòng "Họa mi tóc nâu".

Đối với người hâm mộ, hình ảnh Mỹ Tâm tất bật trên sân khấu hay xuất hiện trong những concert hoành tráng đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng, cứ mỗi dịp Tết, sinh nhật bố mẹ hay những cột mốc quan trọng của gia đình, nữ ca sĩ gần như đều thu xếp công việc để trở về Đà Nẵng. Chính vì vậy, căn nhà này được xem là "chốn bình yên" mà Mỹ Tâm luôn hướng về sau những ngày bận rộn.

Bên trong ngôi nhà của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng

Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, căn nhà của gia đình Mỹ Tâm mang phong cách giản dị, ấm cúng. Trong nhà có sân rộng để cả nhà nấu nướng hoặc thường được nữ ca sĩ dùng để làm nơi gói bánh Tết. Không gian sân vừa đủ rộng rãi, được trồng cây hoa nho nhỏ để thêm sinh động, và kế bên còn có ghế đu bằng sắt để gia đình quây quần bên nhau.

Bên trong căn nhà, Mỹ Tâm lựa chọn phong cách hiện đại với gam màu be - nâu - trắng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn rất ấm cúng. Không gian phòng khách rộng rãi, trần cao, sử dụng nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất được thiết kế tối giản với sofa màu trung tính, bàn trà đá, hệ tủ gỗ âm tường và nhiều vật dụng trang trí mang phong cách Á Đông.

Điểm đặc biệt là ngôi nhà luôn tràn ngập không khí gia đình. Trên tường treo bức ảnh đại gia đình khổ lớn ghi lại khoảnh khắc nhiều thế hệ quây quần bên nhau. Mỗi dịp Tết, phòng khách được trang hoàng bằng cành đào lớn, câu đối đỏ, những chậu hoa rực rỡ cùng các món đồ trang trí mang đậm không khí đầu xuân. Đây cũng là không gian Mỹ Tâm thường chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ và người thân.

Khoảng sân rộng là nơi để nữ ca sĩ nấu bánh mỗi dịp Tết đến

Chiếc ghế đu thường xuyên được Mỹ Tâm check-in trên trang cá nhân

Bên trong ngôi nhà có nội thất cơ bản, gây chú ý là không khí ấm cúng và trang trí bắt mắt mỗi khi xuân về

Căn nhà ở quê cũng là nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc đời thường hiếm có của "Họa mi tóc nâu". Nhiều năm qua, khán giả đã quen với hình ảnh Mỹ Tâm xắn tay áo phụ bố mẹ chuẩn bị Tết. Từ gói bánh tét, luộc bánh, sên mứt dừa, mứt gừng cho đến dọn dẹp nhà cửa, nữ ca sĩ đều trực tiếp tham gia cùng các thành viên trong gia đình. Dù là ngôi sao hàng đầu Vbiz, trở về nhà, Mỹ Tâm vẫn là cô con gái út giản dị trong gia đình có 8 anh chị em.

Không chỉ Tết Nguyên đán, mỗi dịp sinh nhật bố hoặc mẹ, Mỹ Tâm cũng thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ những bức ảnh quây quần bên gia đình trong không gian quen thuộc của căn nhà. Những khoảnh khắc cắt bánh sinh nhật, dùng bữa hay đơn giản là ngồi trò chuyện cùng bố mẹ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi hiếm khi Mỹ Tâm chia sẻ quá nhiều về đời tư.

Mỗi khi sinh nhật của bố mẹ, Mỹ Tâm đều tranh thủ thời gian để có mặt tại nhà

Mạng xã hội cũng không ít lần chia sẻ nhiều khoảnh khắc bắt gặp Mai Tài Phến xuất hiện ở nhà của Mỹ Tâm tại Đà Nẵng vào mỗi dịp Tết. Việc giữ "chuỗi" ăn Tết cùng gia đình nữ ca sĩ qua nhiều năm khiến mối quan hệ giữa hai người càng trở nên đặc biệt.

Thực tế, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Chị Trợ Lý Của Anh. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đồng hành trong cuộc sống, từ những chuyến du lịch, đi ăn uống đến xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Dẫu vậy, Mỹ Tâm vẫn giữ nguyên quan điểm không chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư.

Mỹ Tâm từng không ít lần dắt Mai Tài Phến về quê nhà Đà Nẵng

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: phunumoi.net.vn