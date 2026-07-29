Nghệ An bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 175 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Năm 2025, người dân bản Ta Đo, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An hứng hai trận lũ quét chỉ trong một tuần.

Theo phương án được phê duyệt, bố trí di dời 175 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai (đủ điều kiện tham gia phương án bố trí ổn định theo hình thức xen ghép).

Trong số các xã thực hiện theo phương án này, xã Nhôn Mai có 23 hộ, di chuyển nội vùng trong xã tại 7 bản; xã Mỹ Lý có 20 hộ, di chuyển nội vùng trong xã tại 5 bản; xã Châu Tiến có 19 hộ, di chuyển nội vùng tại 6 bản; xã Hữu Kiệm có 31 hộ dân...

Nhiều nhất là xã Yên Hòa có 35 hộ bố trí ổn định xen ghép, di chuyển nội vùng trong xã tại 11 bản.

Tổng kinh phí thực hiện phương án là 52 tỷ 250 triệu đồng. Trong đó, 43 tỷ 750 triệu đồng dùng để hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình, cá nhân; 8 tỷ 350 triệu đồng hỗ trợ đầu tư tại địa bàn nơi tiếp nhận bố trí dân cư xen ghép.

Phương án được thực hiện trong năm 2026.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn