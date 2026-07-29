Cải cách hành chính để thu hút dòng vốn tỷ đô

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An thu hút gần 60 dự án thứ cấp, với tổng vốn đăng ký hơn 2,3 tỷ USD. Ảnh: Đ.B.

Những “lá phiếu” tín nhiệm

Trong bối cảnh các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực nhằm thu hút đầu tư, vấn đề giải quyết về hạ tầng, quỹ đất hay các chính sách ưu đãi dần trở thành những lợi thế phổ biến, tốc độ hành động đã và đang là cách thức để Nghệ An thuyết phục được các tập đoàn lớn, giúp tỉnh chuyển hóa tiềm năng thành dự án, cam kết thành dòng vốn và từng bước định vị lại nền kinh tế địa phương.

Theo số liệu từ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An, thời gian qua Nghệ An liên tiếp ghi nhận dòng vốn đầu tư tăng mạnh với nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận.

Cụ thể, tính đến ngày 13/7, kết quả thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh có 15 dự án đầu tư mới (5 dự án trong nước và 10 dự án FDI) với tổng vốn cấp mới đạt hơn 63.000 tỷ đồng. Trong đó, FDI đạt 2,3 tỷ USD (hơn 62.000 tỷ đồng). Điều chỉnh tăng vốn 13 dự án gồm 6 dự án trong nước và 7 dự án FDI với tổng vốn tăng thêm đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Tổng vốn thu hút mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 68.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt hơn 2,4 tỷ USD, đưa Nghệ An vươn lên xếp thứ 3 cả nước về thu hút FDI trong nửa đầu năm 2026. Đơn cử, là dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong thu hút đầu tư của Nghệ An là sự xuất hiện của các KCN như: VSIP, WHA Industrial Zone Nghệ An. Riêng KCN VSIP Nghệ An, sau hơn 10 năm phát triển, KCN này đã thu hút gần 60 dự án thứ cấp, với tổng vốn đăng ký hơn 2,3 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử, linh kiện công nghệ cao và cơ khí chính xác đã lựa chọn VSIP Nghệ An làm cứ điểm sản xuất, như: Luxshare-ICT, Everwin Precision, Innovation Precision, Merry Electronics, Matsuoka hay Goertek cùng nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Nếu VSIP đóng vai trò mở đường cho dòng vốn FDI công nghệ cao thì WHA Industrial Zone Nghệ An góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp quy mô lớn của Nghệ An. Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An có quy mô khoảng 3.200ha, nằm trong Khu kinh tế Đông Nam, với tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến khoảng 1 tỷ USD khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn. Đến nay, KCN này đã thu hút khoảng 50 dự án đầu tư, phần lớn là doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đăng ký từ gần 2 tỷ USD.

Lợi thế từ cải cách hành chính

Nếu các dự án tỷ USD là kết quả thì phía sau đó là một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy điều hành. Theo đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, trong thời gian tới, Ban tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đó là: “Một nhiệm kỳ chạy đua với công việc”. Và, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng hàng loạt giải pháp cải cách hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thay vì để nhà đầu tư tự tìm đến từng sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ như trước đây, tỉnh thành lập các tổ công tác chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những bước đầu tiên của dự án. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý và đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai.

Nhờ vậy, hiệu quả của dòng vốn FDI cũng đang được phản ánh rõ qua sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nền kinh tế tỉnh Nghệ An. Nếu năm 2010, công nghiệp chỉ chiếm 8,85% GRDP thì đến năm 2025 con số này đã tăng lên gần 18%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn gấp đôi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,5 tỷ USD, trong đó, nhóm điện tử và linh kiện tăng tới 173,4%, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Có thể nói, sau nhiều năm kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng điều hành, Nghệ An không chỉ thu hút được nhiều dự án lớn mà còn từng bước thay đổi cấu trúc nền kinh tế. Trong cuộc cải cách nhằm thu hút FDI hiện nay, hạ tầng cứng vẫn là điều kiện cần, nhưng năng lực điều hành, tốc độ xử lý công việc và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp đang trở thành “hạ tầng mềm”, quyết định sức hấp dẫn của địa phương.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn