Tìm hiểu ông chủ chuỗi kinh doanh trang sức kim cương Tierra Diamond

Gần 10 năm xây dựng chuỗi cửa hàng kim cương

Những năm gần đây, Tierra Diamond là một trong những thương hiệu được nhắc đến nhiều nhờ quy mô hoạt động lớn trên thị trường. Doanh nghiệp hiện vận hành khoảng 18 cửa hàng, tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội, kinh doanh các dòng trang sức kim cương cao cấp như nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, nhẫn kim cương, dây chuyền, bông tai và vòng tay với mức giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tierra Diamond được thành lập ngày 20/10/2016, đặt trụ sở tại TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại, đá quý. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hoàng Duy góp 600 triệu đồng (60%) và bà Phùng Ngọc Thảo Ly góp 400 triệu đồng (40%). Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc là bà Phùng Ngọc Thảo Ly (SN 1990).

Đến tháng 7/2017, cơ cấu cổ đông thay đổi khi ông Nguyễn Hoàng Duy nâng tỷ lệ góp vốn lên 800 triệu đồng, trong khi phần vốn của bà Phùng Ngọc Thảo Ly giảm còn 200 triệu đồng. Cùng thời điểm, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển sang ông Nguyễn Hoàng Huy.

Tháng 3/2018, bà Bùi Thị Ngọc Nga nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 200 triệu đồng của bà Phùng Ngọc Thảo Ly. Đến cuối năm 2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Hoàng Huy nắm 55%, ông Đỗ Minh Trí sở hữu 25% và bà Nguyễn Lê Mỹ Ngọc nắm 20%.

Từ năm 2021, Tierra Diamond liên tục tăng vốn điều lệ. Tháng 5/2021, vốn điều lệ được nâng lên 5 tỷ đồng với 5 cổ đông gồm ông Nguyễn Hoàng Huy (53%), ông Đỗ Minh Trí (24,1%), bà Nguyễn Lê Mỹ Ngọc (19,2%), Lư Thị Thúy Quỳnh (2,4%) và Từ Tường Vân (1,2%). Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, thời điểm này công ty chỉ có 3 lao động.

Tại thời điểm tháng 5/2021 doanh nghiệp có 3 lao động.

Đến tháng 2/2022, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 10,2 tỷ đồng. Tháng 9/2023, doanh nghiệp nâng vốn lên 14,1 tỷ đồng. Đến ngày 20/2/2025, vốn điều lệ được nâng lên 40 tỷ đồng, gấp 40 lần so với thời điểm thành lập. Theo dữ liệu cập nhật ngày 14/8/2025, doanh nghiệp đăng ký với 10 lao động. Mới nhất, tháng 3/2026, Tierra Diamond tiếp tục tăng vốn lên hơn 40,126 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 8/2025 doanh nghiệp có 10 lao động

Ngoài vai trò là người đại diện theo pháp luật của Tierra Diamond, ông Nguyễn Hoàng Huy còn từng đứng tên tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng PWT. Doanh nghiệp này hiện đã ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong nhóm cổ đông của Tierra Diamond, bà Phùng Ngọc Thảo Ly cũng từng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Amour, được thành lập ngày 19/5/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Doanh nghiệp này hiện đã ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Một cổ đông khác là bà Lư Thị Thúy Quỳnh hiện là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thiết bị Tâm Thiên Phát, thành lập ngày 27/6/2017, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, công ty này đã ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong khi đó, cổ đông Từ Tường Vân từng là người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn A-V, được thành lập ngày 10/8/2020. Đơn vị này hiện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận "mỏng"

Sở hữu hệ thống cửa hàng quy mô cùng chiến lược truyền thông bài bản, Tierra Diamond nhiều năm qua duy trì doanh thu ở mức hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 326,6 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm trước. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn được duy trì ở mức gần 30%, với lợi nhuận gộp tăng từ 46,2 tỷ đồng lên 95,4 tỷ đồng. Điều này cho thấy khả năng tạo giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm của doanh nghiệp vẫn tương đối ổn định.

Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận gộp đã bị bào mòn bởi chi phí vận hành tăng mạnh. Trong năm, chi phí bán hàng tăng hơn gấp đôi, từ 27,6 tỷ đồng lên gần 57 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42%, lên gần 35,9 tỷ đồng so với cùng ký năm ngoái. Riêng hai khoản mục này đã tiêu tốn gần 93 tỷ đồng, tương đương gần toàn bộ lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ tạo ra trong năm. Bên cạnh đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp gần như đi ngang so với năm ngoái ở mức khoảng 2,36 tỷ đồng và không phát sinh chi phí lãi vay. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Tierra Diamond chỉ ghi nhận 175 triệu đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025.

Mặc dù đã thoát lỗ sau một năm kinh doanh kém khả quan, mức lợi nhuận này vẫn khá khiêm tốn so với quy mô doanh thu hơn 326 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2024, Tierra Diamond ghi nhận doanh thu 163 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ sau thuế hơn 4,4 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh kém khả quan khiến đến cuối năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) lên tới gần 19,2 tỷ đồng. Sang năm 2025, dù đã có lãi trở lại với 175 triệu đồng, khoản lợi nhuận này chưa đủ bù đắp phần lỗ tích lũy, khiến lỗ lũy kế đến cuối năm vẫn ở mức xấp xỉ 19 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong cả hai năm 2024 và 2025, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Tierra Diamond đều được ghi nhận ở mức 0 đồng.

Ghi nhận tổng tài sản của Tierra Diamond ngày 31/12/2025 đạt 50,6 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm 2024.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 33,1 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hàng tồn kho cuối năm 2024 là hơn 19 tỷ, thì cuối năm 2025 giảm xuống còn gần 14 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 1,4 tỷ đồng ở năm 2024 lên khoảng 6 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn khác cũng tăng từ 5,7 tỷ đồng lên 12,6 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, đến cuối năm 2025, Tierra Diamond ghi nhận tổng tài sản đạt 50,6 tỷ đồng trong khi nợ phải trả lên tới 50,3 tỷ đồng, từ đó cho thấy vốn chủ sở hữu của chỉ còn khoảng 300 triệu đồng.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn