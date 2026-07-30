Báo Singapore ví Xuân Son như "thánh meme" Haaland , e sợ lịch sử 16 trận không thắng Việt Nam

Nhắc lại ký ức tại bán kết ASEAN Cup 2024, trận đấu mà Xuân Son ghi tới 3 bàn giúp Việt Nam vượt qua Singapore với tổng tỷ số 5-1, nhà báo David Lee của tờ The Straits Times nhận định chân sút nhập tịch tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ Singapore trong màn so tài tại sân Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 31/7.

Với chiều cao 1,85 m, nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng dứt điểm sắc bén, nhà báo này không ngần ngại gọi Xuân Son là "Haaland Việt Nam". Đáng chú ý, ông đánh giá hiệu suất của tiền đạo tuyển Việt Nam hiện thậm chí còn ấn tượng hơn chân sút đang khoác áo Manchester City, khi anh đã bỏ túi 12 bàn thắng chỉ sau 10 lần ra sân.

Truyền thông Singapore đánh giá cao khả năng sát thủ của Xuân Son (Ảnh: Xuân Son)

Không chỉ dừng lại ở mẫu trung phong càn lướt, cây viết của The Straits Times còn chỉ ra sự toàn diện trong lối chơi của Xuân Son: "Ở trận thắng Timor Leste, Xuân Son không chỉ đóng vai như Haaland mà còn nhiều thời điểm chơi như Harry Kane, thường xuyên lùi sâu làm bóng, kết nối với tuyến giữa và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh." Chính sự linh hoạt này đã mở ra khoảng trống để những nhân tố như Hoàng Hên, Quang Hải hay Đình Bắc tỏa sáng.

Dù nhận được vô số lời khen từ truyền thông quốc tế, Xuân Son vẫn giữ thái độ chừng mực. Anh khiêm tốn chia sẻ sau trận đấu rằng mục tiêu lớn nhất của bản thân không phải là các danh hiệu cá nhân, mà là cống hiến hết mình để giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Hàng công của tuyển Việt Nam với những Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Tài Lộc khiến mọi hàng thủ phải e ngại (Ảnh: Xuân Son)

Bên cạnh sức mạnh hàng công của đội chủ nhà, bài phân tích trên The Straits Times cũng thẳng thắn đề cập đến "cơn ác mộng" lịch sử của bóng đá Singapore. Kể từ sau chiến thắng tại chung kết Tiger Cup 1998, Singapore đã trải qua chuỗi 16 trận không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam (với 7 trận hòa và 9 thất bại). Trong bối cảnh Việt Nam đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 18 trận bất bại, áp lực dành cho đội khách lại càng thêm chồng chất.

Đứng trước ngưỡng cửa trận đấu quyết định, HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá điềm tĩnh. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định toàn đội không bị ngợp bởi vị thế đương kim vô địch: "Chúng tôi là đương kim vô địch nên không quá áp lực trong việc bảo vệ danh hiệu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung cho từng trận đấu. Muốn chiến thắng, toàn đội phải chiến đấu như một tập thể, kiểm soát tốt thế trận và tận hưởng trận đấu".

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn