Sắp xếp trường học: Hiệu trưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới

Trường 19 tháng 8 đón học sinh khối lớp 6 trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Chủ động đồng hành với chủ trương chung

Trong phương án sắp xếp trường học tại xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), Trường THCS 19 tháng 8 sẽ sáp nhập với Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân để hình thành trường liên cấp. Bà Đỗ Thị Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường THCS 19 tháng 8, đã chủ động bày tỏ nguyện vọng thôi làm công tác quản lý để trở lại đứng lớp.

Bà Hoài Thương cho biết, quyết định này xuất phát từ sự thống nhất với chủ trương sắp xếp trường học và mong muốn tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục ở vị trí phù hợp.

“Tôi hoàn toàn thống nhất và mong muốn thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu của việc sáp nhập là giảm đầu mối và tăng lực lượng trực tiếp đứng lớp. Vì vậy, tôi tự nguyện xin chuyển từ vị trí hiệu trưởng xuống làm giáo viên theo đúng tinh thần chỉ đạo”, bà Thương chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Hoài Thương (bìa phải) trong chương trình ký kết kết nghĩa với Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Sinh năm 1983, bà Đỗ Thị Hoài Thương có 10 năm trực tiếp giảng dạy môn Vật lý (nay là môn Khoa học tự nhiên) trước khi chuyển sang công tác quản lý. Bà từng có 6 năm giữ vị trí Phó Hiệu trưởng và 3 năm làm Hiệu trưởng.

Với nền tảng chuyên môn của một giáo viên, bà Thương cho rằng việc trở lại bục giảng không phải là thay đổi quá lớn bởi mỗi vị trí công tác đều có yêu cầu, áp lực riêng và cần sự chuẩn bị về tâm thế. “Bản thân có 10 năm đứng lớp trước khi làm quản lý nên việc trở lại làm giáo viên không có gì khó khăn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý và đón nhận điều này rất bình thường”, bà nói.

Theo nữ hiệu trưởng, khi các trường được tổ chức theo mô hình liên cấp, yêu cầu đối với cán bộ quản lý cũng có sự thay đổi. Người đứng đầu không chỉ quản lý hoạt động chung mà còn phải nắm được đặc điểm chuyên môn của cả cấp tiểu học và THCS để có thể chỉ đạo sát thực tế.

“Nếu một hiệu trưởng THCS làm hiệu trưởng trường liên cấp sẽ phải nghiên cứu thêm chuyên môn tiểu học để chỉ đạo sát sao hơn. Người quản lý phải hiểu chuyên môn thì khi giáo viên trao đổi, mình mới có thể cùng giải quyết, tháo gỡ”, bà Thương chia sẻ.

Trường THCS 19 tháng 8 hiện có 8 lớp với 15 giáo viên. Sau khi sáp nhập với Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, trường được tổ chức theo mô hình liên cấp. Hai điểm trường cách nhau khoảng 2km, tạo thuận lợi cho việc bố trí, tổ chức hoạt động dạy học và quản lý sau sắp xếp.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo phân công

Không chỉ bà Đỗ Thị Hoài Thương, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp trường học, một số cán bộ quản lý khác cũng bày tỏ tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới theo phân công của tổ chức.

Theo phương án sắp xếp trường học của xã Trà Tân, Trường THCS Lý Tự Trọng sẽ sáp nhập với trường tiểu học trên địa bàn để hình thành trường liên cấp.

Trao đổi về việc bố trí nhiệm vụ sau sáp nhập, ông Dương Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, cho biết, việc phân công vị trí công tác thuộc thẩm quyền của tổ chức và bản thân sẵn sàng chấp hành.

Theo ông Việt, những trao đổi trước đó về nguyện vọng cá nhân chỉ là chia sẻ trong quá trình công tác, không phải đề xuất chính thức. Dù ở vị trí quản lý hay trở lại giảng dạy, ông cũng đều sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh Trường THCS 19 tháng 8 tham gia Hội thi “Hành trình chinh phục tri thức” do nhà trường tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho hay, hiện địa phương có 6 trường học, chia đều cho ba cấp học. Phương án sắp xếp được lựa chọn là hình thành các trường liên cấp đối với bậc tiểu học và THCS; riêng hai trường mầm non được giữ nguyên do khoảng cách giữa các điểm trường khá xa. Với phương án này, xã Trà Tân cơ bản đạt mục tiêu giảm khoảng 30% cơ sở giáo dục công lập.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng phương án, khó khăn lớn nhất là sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý. Khi số lượng trường giảm, số vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng thay đổi. Trong phương án hiện nay, có trường hợp hai hiệu trưởng sẽ được điều chỉnh vị trí công tác, chuyển xuống làm phó hiệu trưởng sau sáp nhập. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là bố trí lại vị trí việc làm mà còn phải bảo đảm ổn định về tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, những nguyện vọng tự nguyện chuyển từ vị trí quản lý sang giảng dạy giúp địa phương có thêm cơ sở trong việc xây dựng phương án nhân sự, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức lại các cơ sở giáo dục.

Tác giả: Hà Nguyên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn