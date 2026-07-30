Nhà sáng lập Telegram bị Nga truy nã, chuyện gì đang xảy ra?

Ngày 29/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã đưa Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Telegram, vào danh sách truy nã quốc tế với cáo buộc "hỗ trợ hoạt động khủng bố". FSB nhấn mạnh, nếu bị kết tội, ông Durov có thể phải đối mặt với mức án rất nặng, thậm chí tù chung thân.

Theo giới chức Nga, cuộc điều tra nhằm vào ông Durov đã được khởi động từ tháng 2 năm nay, sau khi Telegram bị cáo buộc không gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot mà Moskva cho rằng đã bị các cơ quan đặc biệt của Ukraine cùng các tổ chức cực đoan lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.

Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Ảnh: TASS.

Một trong những nội dung được FSB nhắc đến là chatbot hẹn hò Leomatch, bị cáo buộc được sử dụng để tiếp cận và tuyển mộ thanh niên Nga tham gia các hoạt động phá hoại.

FSB cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 46 thanh niên được cho là có liên quan đến Leomatch trên Telegram. Theo cơ quan này, một số người trong số đó bị cáo buộc đã tấn công lực lượng thực thi pháp luật và thực hiện các vụ phóng hỏa nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau.

Đến nay, cả Telegram và ông Durov vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về lệnh truy nã mới của phía Nga. Tuy nhiên, doanh nhân 41 tuổi từng nhiều lần khẳng định Telegram luôn tuân thủ pháp luật tại các quốc gia nơi nền tảng hoạt động, song sẽ không đánh đổi quyền riêng tư của người dùng để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát nội dung.

Pavel Durov rời Nga từ năm 2014 sau những bất đồng với chính quyền liên quan đến mạng xã hội VK mà ông đồng sáng lập. Kể từ đó, ông chủ yếu sinh sống tại Dubai và hiện mang quốc tịch Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saint Kitts và Nevis.

Theo Forbes, tính đến tháng 7/2026, khối tài sản của Pavel Durov được ước tính khoảng 6,6 tỷ USD, xếp thứ 599 trong danh sách các tỷ phú thế giới.

Được biết, đây không phải lần đầu ông Durov đối mặt với các rắc rối pháp lý liên quan đến Telegram. Tháng 8/2024, nhà sáng lập này từng bị giới chức Pháp bắt giữ tại sân bay Le Bourget, gần Paris, để phục vụ điều tra với cáo buộc Telegram chưa hợp tác đầy đủ trong việc xử lý các nội dung và hoạt động phạm pháp trên nền tảng, bao gồm lừa đảo, buôn bán ma túy, phát tán hình ảnh xâm hại trẻ em và tội phạm có tổ chức.

Sau nhiều ngày bị tạm giữ để thẩm vấn, ông Durov được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 5 triệu euro, đồng thời phải tuân thủ một số biện pháp giám sát tư pháp trong thời gian chờ quá trình điều tra.

Vụ việc khi đó đã làm dấy lên cuộc tranh luận quốc tế về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng công nghệ và ranh giới giữa việc thực thi pháp luật với bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Một trong những nội dung được FSB nhắc đến là chatbot hẹn hò Leomatch, bị cáo buộc được sử dụng để tiếp cận và tuyển mộ thanh niên Nga tham gia các hoạt động phá hoại.

FSB cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 46 thanh niên được cho là có liên quan đến Leomatch trên Telegram. Theo cơ quan này, một số người trong số đó bị cáo buộc đã tấn công lực lượng thực thi pháp luật và thực hiện các vụ phóng hỏa nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau.

Đến nay, cả Telegram và ông Durov vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về lệnh truy nã mới của phía Nga. Tuy nhiên, doanh nhân 41 tuổi từng nhiều lần khẳng định Telegram luôn tuân thủ pháp luật tại các quốc gia nơi nền tảng hoạt động, song sẽ không đánh đổi quyền riêng tư của người dùng để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát nội dung.

Pavel Durov rời Nga từ năm 2014 sau những bất đồng với chính quyền liên quan đến mạng xã hội VK mà ông đồng sáng lập. Kể từ đó, ông chủ yếu sinh sống tại Dubai và hiện mang quốc tịch Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saint Kitts và Nevis.

Theo Forbes, tính đến tháng 7/2026, khối tài sản của Pavel Durov được ước tính khoảng 6,6 tỷ USD, xếp thứ 599 trong danh sách các tỷ phú thế giới.

Được biết, đây không phải lần đầu ông Durov đối mặt với các rắc rối pháp lý liên quan đến Telegram. Tháng 8/2024, nhà sáng lập này từng bị giới chức Pháp bắt giữ tại sân bay Le Bourget, gần Paris, để phục vụ điều tra với cáo buộc Telegram chưa hợp tác đầy đủ trong việc xử lý các nội dung và hoạt động phạm pháp trên nền tảng, bao gồm lừa đảo, buôn bán ma túy, phát tán hình ảnh xâm hại trẻ em và tội phạm có tổ chức.

Sau nhiều ngày bị tạm giữ để thẩm vấn, ông Durov được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 5 triệu euro, đồng thời phải tuân thủ một số biện pháp giám sát tư pháp trong thời gian chờ quá trình điều tra.

Vụ việc khi đó đã làm dấy lên cuộc tranh luận quốc tế về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng công nghệ và ranh giới giữa việc thực thi pháp luật với bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Kim Khánh