Nga đánh sập 3 sở chỉ huy Ukraine, Không quân tuyên bố chiến thắng chưa từng có - Manh mối về "kế hoạch B" của ông Putin

Nga đánh sập sở chỉ huy Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 29/7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị UAV chiến đấu và pháo binh thuộc Cụm quân phía Nam đã đánh sập 3 sở chỉ huy UAV của quân đội Ukraine tại Alekseyevo-Druzhkovka và Kurtovka.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai sở chỉ huy UAV Ukraine được phát hiện tại Kurtovka, thuộc cộng đồng đô thị Druzhkovka. Một mục tiêu bị pháo binh Nga tập kích, trong khi sở chỉ huy còn lại bị một kíp vận hành UAV tấn công đánh trúng.

Một vị trí ẩn náu khác, nơi đơn vị UAV Ukraine triển khai hoạt động, cũng bị phá hủy tại khu vực Alekseyevo-Druzhkovka. Đòn đánh do UAV tấn công của Trung đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 77 thuộc Cụm quân phía Nam thực hiện.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Việc đồng thời đánh vào ba sở chỉ huy cho thấy quân đội Nga đang tập trung làm suy yếu năng lực trinh sát, dẫn đường và tấn công bằng UAV của Ukraine trên hướng Druzhkovka. Khi các điểm điều khiển bị loại khỏi vòng chiến, hoạt động phối hợp giữa UAV với pháo binh và các đơn vị tiền tuyến của Ukraine cũng có nguy cơ bị gián đoạn.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo các tổ hỏa lực cơ động thuộc Cụm quân Dnepr đang trực chiến suốt ngày đêm trên tuyến đường cao tốc liên bang "Novorossiya" tại Kherson và Zaporizhzhia. Nhiệm vụ của các đơn vị này là phát hiện và ngăn chặn UAV Ukraine tập kích phương tiện cùng cơ sở hạ tầng dọc tuyến đường.

Như vậy, bên cạnh việc bảo vệ những tuyến giao thông quan trọng, quân đội Nga đang chuyển sang đánh trực tiếp vào mạng lưới chỉ huy UAV của Ukraine. Tuy nhiên, những đòn đánh trên bộ chỉ là một phần trong bức tranh rộng hơn, bởi Moscow còn tuyên bố vừa đạt được một kết quả chưa từng có trên hướng Biển Đen.

Không quân Nga tuyên bố chiến thắng lớn nhất từ khi SVO bắt đầu

Theo TST, trong những tuần gần đây, lực lượng Nga liên tục tập kích các mục tiêu tại Odesa và Nikolayev, đặc biệt là tàu thuyền cùng cơ sở hạ tầng cảng biển phục vụ hoạt động vận chuyển hàng quân sự.

Nguồn tin của TST cho biết cả tàu Ukraine lẫn tàu của các nước thứ ba chở vũ khí và hàng quân sự đều bị đưa vào tầm ngắm. Một số tàu bị đánh chìm, trong khi những tàu không còn hoạt động từ năm 2022 nhưng được sử dụng làm phòng thí nghiệm kỹ thuật quân sự, xưởng lắp ráp UAV và xuồng không người lái cũng bị phá hủy.

Trong bối cảnh đó, xuất hiện thông tin Mỹ và Ukraine đang thảo luận về một sáng kiến ngừng bắn tạm thời trên không, đồng thời đóng băng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và hạ tầng cảng ở Biển Đen.

Không quân Nga tuyên bố thắng lợi lớn nhất từ khi SVO bắt đầu. Ảnh: Newsweek

Giới quan sát Nga lo ngại một thỏa thuận như vậy sẽ giúp Kiev có thời gian khôi phục hoạt động hậu cần tại Odesa và Nikolayev. Tuy nhiên, sau phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow sẽ tiếp tục hành động "thận trọng, nhưng kiên trì và nhất quán", các cuộc tập kích nhằm vào hai khu vực này vẫn tiếp diễn.

Đại tá Aslan Nakhushev sau đó tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn trên không hay trên biển, bởi một thỏa thuận như vậy phục vụ lợi ích của Kiev hơn là Moscow.

Ông Nakhushev nhấn mạnh: "Điện Kremlin sẵn sàng chiến đấu bao lâu cũng được. Hoàn toàn có khả năng trong quá trình này, tình hình của chúng ta ở một số nơi sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng tình hình của Ukraine sẽ tồi tệ hơn gấp mười lần."

Đáng chú ý, ông Nakhushev cho biết, Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga đã đạt được "chiến thắng lớn nhất" kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Theo ông, vào lúc 13 giờ ngày 28/7/2026 theo giờ Moscow, dữ liệu từ ba hệ thống theo dõi giao thông hàng hải cùng cơ sở dữ liệu hiện hành của năm công ty bảo hiểm lớn nhất phương Tây lần đầu tiên ghi nhận mức lưu thông bằng không đối với các cảng Biển Đen của Ukraine, theo cả hai chiều ra và vào.

Theo cách đánh giá của ông Nakhushev, kết quả này cho thấy các cuộc tập kích của Nga đã tác động mạnh tới hoạt động hàng hải tại những cảng then chốt của Ukraine. Việc tàu thuyền ngừng di chuyển có thể gây khó khăn cho khả năng tiếp nhận hàng hóa, thiết bị quân sự và duy trì chuỗi hậu cần qua Biển Đen.

Manh mối về "kế hoạch B" trên bàn ông Putin

Từ ba sở chỉ huy UAV bị phá hủy trên hướng Druzhkovka đến tuyên bố dòng tàu ra vào các cảng Biển Đen của Ukraine đã bị đình trệ, Moscow đang phát đi thông điệp rằng sức ép sẽ không chỉ được duy trì trên một mặt trận. Chính trong bối cảnh này, "kế hoạch B" đã có mặt trên bàn của Tổng tư lệnh tối cao - Tổng thống Putin.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Điện Kremlin, ông Putin kể lại rằng một người được trao Giải thưởng Nhà nước đã nói với ông: "Chúng ta sẽ chiến thắng, cần mạnh dạn hơn."

Tổng thống Nga sau đó đặt câu hỏi liệu Moscow có cần hành động mạnh hơn nữa hay không. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ bước đi quyết liệt nào cũng đi kèm rủi ro, đặc biệt là nguy cơ làm gia tăng tổn thất của quân đội Nga trên chiến trường.

Vì vậy, Moscow sẽ không hành động nóng vội mà tiếp tục tiến từng bước, kiên trì và nhất quán để đạt những mục tiêu đã đề ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo nhà khoa học chính trị Sergey Markov, phát biểu của ông Putin cho thấy Điện Kremlin đã nghe thấy những lời kêu gọi Nga phải hành động mạnh tay hơn. Mọi phương án, kể cả các hướng leo thang khác nhau, đều đã được đặt lên bàn và đang được thảo luận.

"Kế hoạch B" là tập hợp những biện pháp quân sự quyết liệt hơn mà Nga chưa sử dụng toàn diện. Moscow chưa muốn kích hoạt ngay các phương án này vì phải tính đến cái giá trên chiến trường, nhưng vẫn để ngỏ khả năng áp dụng khi tình hình đòi hỏi.

Cách tiếp cận này không đồng nghĩa với việc Nga giảm sức ép. Trái lại, các đòn đánh vào sở chỉ huy UAV, mạng lưới hậu cần, tàu thuyền và cảng biển cho thấy Moscow vẫn đang duy trì chiến dịch trên nhiều hướng, đồng thời giữ lại những lựa chọn mạnh hơn như một phương án dự phòng.

Thông điệp cuối cùng được Moscow phát đi là chiến dịch sẽ tiếp tục theo hướng thận trọng nhưng kiên trì, đồng thời không loại trừ khả năng chuyển sang những biện pháp quyết liệt hơn nếu tình hình chiến trường thay đổi.

Tác giả: Minh Minh (Theo TST)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn