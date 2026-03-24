UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2026

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 02/2026 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 3/2026

Phiên họp đã nghe báo cáo về các nội dung, gồm: Kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 02/2026 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 3/2026; tổng hợp nhật ký xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương; tình hình thực hiện kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II/2026; công tác cải cách hành chính quý I/2026; công tác chuyển đổi số quý I/2026.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang trao đổi các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống khai thác IUU để phục vụ đợt kiểm tra của EU vào tháng 6/2026

Trong quý I, các cơ quan, địa phương đã bám sát các chủ trương triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo người dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh tốt, thực hiện thắng lợi vụ Xuân; tập trung phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và xử lý dứt điểm các điểm chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn trong khu dân cư theo quy định. Tập trung chỉ đạo nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng năng suất và chất lượng…

Tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, ngành đề nghị các xã, phường tập trung đăng ký và thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới hiện đại theo yêu cầu giai đoạn 2026 - 2030 của Trung ương. Tập trung quản lý khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản chưa được cấp phép, chống khai thác trái phép. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn. Hiện theo quy định mới, các khu đất tại các phường phải lập dự án, có nhà đầu tư thay vì chỉ đấu giá đơn thuần như trước. Quy định này gây khó cho các khu đất xen dắm, nhỏ, lẻ, vì khó thu hút nhà đầu tư lớn, dẫn đến tình trạng đất trống bị bỏ hoang, không thể khơi thông nguồn lực. Các địa phương phải tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận các khu đất lớn để làm dự án bài bản, tạo nguồn thu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các Sở, ngành, địa phương quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cùng với đó, chỉ đạo đôn đốc thực hiện hoàn thành nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; do đó, đây phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, hiện tình hình lúa Xuân trên địa bàn đang trong giai đoạn phát triển tốt, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao. Vì vậy, yêu cầu ãnh đạo các xã tập trung tối đa cho công tác kiểm tra đồng ruộng, bám sát địa bàn. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân. Quan tâm giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp đối thoại, vận động nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có phương án bồi thường, hỗ trợ hợp lý, sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm…

Phiên họp kết nối đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả của các Sở, ngành, địa phương đã đạt được trong quý I/2026. Trong đó, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, dân chủ, khách quan, đúng luật; tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,86%). Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó: Chăm lo cho người dân vui Xuân đón Tết; quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo; tổ chức tốt các lễ hội; Khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp (đợt 2),... Các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, an ninh được thực hiện đảm bảo tốt.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, theo Chủ tịch UBND tỉnh, hiện hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; chi phí sản xuất có xu hướng gia tăng; thu ngân sách mặc dù tăng so cùng kỳ, nhưng chưa đạt kịch bản đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa thực sự quyết liệt. Tình trạng gây rối trật tự công cộng vẫn còn xảy ra và có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn TP Vinh, TX Hoàng Mai (cũ). Cải cách hành chính vẫn còn chậm…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quý II/2026, khẩn trương chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; hoàn thành kiện toàn các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031 chậm nhất ngày 31/3/2026, bảo đảm bộ máy vận hành từ ngày 01/4/2026.

Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát các nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện quyết liệt. Thống kê tỉnh bảo đảm đúng - đủ - kịp thời, thống nhất các ngành và phối hợp Cục Thống kê để giải trình số liệu tăng trưởng quý I. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các Sở, ngành rà soát kết quả thực hiện trong quý I; cập nhật kịch bản quý II và 6 tháng cuối năm để triển khai thực hiện.

Các Sở, ngành, địa phương phải rà soát đầy đủ nhiệm vụ được giao tại các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị… không được để bỏ sót việc, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công chỉ đạo trực tiếp, bảo đảm tiến độ, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung hoàn thành các thủ tục theo quy định, bảo đảm khởi công đúng tiến độ các dự án lớn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm hoàn thành trước ngày 26/8/2026. Các dự án khác phải có mốc tiến độ rõ ràng, sản phẩm cụ thể.

Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư phải lập kế hoạch chi tiết, cam kết giải ngân tháng để chỉ đạo thực hiện, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch năm 2026. Sở Tài chính kiểm tra, rà soát các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư công toàn tỉnh trong tháng 4/2026 để kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc. Rà soát, tham mưu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Về tăng cường công tác thu ngân sách, Sở Tài chính, ngành Thuế, Hải quan, các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tiến độ thu ngân sách theo kịch bản. Các xã, phường rà soát, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; chủ động giải pháp phòng, chống hạn, phòng chống cháy rừng, nhất là vào mùa hè thời tiết khô nóng. Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công Nhà máy dứa trong tháng 6/2026.

Các Sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là sớm đưa các dự án sản xuất vào hoạt động. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu; cung cấp thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học, quan tâm đổi mới chất lượng giáo dục. Sở Y tế quan tâm chăm lo sức khoẻ cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch.

Sở Nội vụ hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động kết nối cung cầu lao động, bảo đảm cung ứng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết; siết chặt kỷ luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Về các dự án tồn đọng, kéo dài Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại toàn bộ các dự án tồn đọng, chậm triển khai, dự án dở dang và khẩn trương tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Các địa phương cần quan tâm quyết liệt, vào cuộc xử lý các đối tượng, tổ chức lừa đảo; quan tâm giải quyết tình trạng "cò đất" thổi giá đất, mua đất của dân rồi tự phân lô bán nền. Địa phương nào để xảy ra tình trạng này phải chịu trách nhiệm.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn