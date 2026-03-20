UBND tỉnh họp nghe phương án nâng cấp hệ thống chống ngập úng đô thị thuộc địa bàn các phường của thành phố Vinh (cũ)

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, đô thị Vinh (cũ) đang vận hành hệ thống thoát nước nửa riêng; nước mưa và nước thải còn dùng chung ở nhiều khu vực. Hệ thống có 04 lưu vực thoát nước chính; 06 tuyến mương, kênh cấp 01 chủ lực; khoảng 47 km cống cấp 2, 147 km cống/mương cấp 3; 07 hồ điều hòa lớn; 03 trạm bơm tiêu úng chính. Tuy nhiên, nhiều tuyến cống cấp 2, cấp 3 bồi lắng, thiếu nạo vét; một số trục thoát nước, sông, mương bị thu hẹp dòng chảy; hiệu quả một số trạm bơm chưa phát huy đầy đủ do hồ, kênh dẫn, âu chứa chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại báo cáo về tình hình ngập úng tại các phường của đô thị Vinh (cũ)

Cơ quan tư vấn xác định, trên địa bàn Vinh (cũ) có 12 điểm ngập lụt thường xuyên cần ưu tiên xử lý; nguyên nhân chủ yếu là thiếu đấu nối, hố thu không hợp lý, mương xuống cấp, ách tắc do bùn rác, rễ cây, một số đoạn chưa có mương thoát nước đồng bộ. Đồng thời, tình trạng ngập lụt diễn biến ngày càng nghiêm trọng qua nhiều trận mưa lớn các năm gần đây, đặc biệt các đợt mưa năm 2019-2020 gây ngập sâu diện rộng, thiệt hại lớn cho dân sinh và hạ tầng.

Về thoát nước thải, hệ thống hiện có Nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa với công suất 23.000–25.000 m3/ngày và mạng cống bao, trạm bơm thu gom đã được đầu tư, nhưng tỷ lệ phục vụ mới khoảng 35–40%, nhiều khu dân cư chưa có cống thu gom hoàn chỉnh, còn xả trực tiếp ra môi trường, nhất là khu vực ngoài phạm vi phục vụ hiện trạng.

Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng Nguyễn Văn Ngọc đề xuất một số giải pháp chống ngập úng trên địa bàn phường

Để chống ngập úng đô thị, đơn vị tư vấn định hướng 2 nhóm giải pháp: Nhóm cấp bách năm 2026 và nhóm đầu tư đồng bộ giai đoạn 2027–2030. Theo đó, năm 2026, trọng tâm là xử lý 12 điểm ngập thường xuyên; đầu tư, cải tạo 3 trạm bơm trọng điểm gồm Chợ Vinh, Cầu Đen (phía Nam), Cầu Trị (Đông Nam); cải tạo kênh dẫn từ hồ Vinh Tân đến trạm bơm phía Nam, mở rộng âu chứa; đồng thời triển khai các giải pháp phi công trình như nạo vét thường xuyên, duy trì mô hình thủy lực, quản lý vận hành hệ thống. Giai đoạn 2027–2030 là tiếp tục đầu tư cống cấp 2, kênh mương cấp 1, hồ điều hòa, trạm bơm, giải pháp san nền, hoàn thiện hệ thống thoát nước thải và xây dựng chiến lược thoát nước dài hạn đến 2050.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, việc chống ngập úng trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh (cũ) là nội dung rất quan trọng, cần được xem xét theo hướng tổng thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, ưu tiên việc xử lý các điểm ngập lụt thường xuyên, các công trình đầu mối quyết định năng lực tiêu thoát của toàn hệ thống; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải, gắn với chỉnh trang, phát triển đô thị bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường liên quan và các cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng rà soát, phân loại cụ thể các điểm ngập theo mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân trực tiếp, giải pháp kỹ thuật tương ứng. Xác định rõ điểm nào có thể xử lý ngay bằng nạo vét, thay thế hố thu, khơi thông dòng chảy, đấu nối bổ sung; điểm nào phải đầu tư xây dựng, cải tạo tuyến cống, mương. Xây dựng kế hoạch triển khai theo thứ tự ưu tiên, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 đối với các vị trí cấp bách nhất. Rà soát thứ tự để ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo các trạm bơm trọng điểm; làm rõ quy mô, công suất, hiệu quả tiêu úng theo từng lưu vực.

Bên cạnh đầu tư công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý hạ tầng đô thị khẩn trương xây dựng kế hoạch duy tu, nạo vét định kỳ hệ thống cống, mương, kênh; kiểm tra, khơi thông các hố ga, cửa thu, cửa xả; tăng cường quản lý vận hành các trạm bơm, hồ điều hòa; cập nhật, duy trì mô hình thủy lực thoát nước để phục vụ công tác dự báo, điều hành và lập kế hoạch đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị rà soát hiện trạng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; đánh giá đúng thực trạng tỷ lệ phục vụ, các khu vực chưa được thu gom, các vị trí xả thải trực tiếp ra môi trường; trên cơ sở đó đề xuất danh mục đầu tư cấp bách năm 2026 và giai đoạn 2027–2030 để từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước thải đồng bộ với hệ thống thoát nước mưa, giảm ô nhiễm môi trường…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn