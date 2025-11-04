UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2025

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 10; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phấn đấu năm 2025 thu ngân sách đạt trên 26.000 tỷ đồng



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, phân tích những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư và cả ở lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, lao động, việc làm an sinh xã hội..., Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định đó là những kết quả tích cực mà các cấp, các ngành đã rất nỗ lực để đạt được trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là thiên tai bão lũ diễn ra trong thời gian qua.

Thống nhất với những khó khăn, vướng mắc đã được báo cáo đề cập và ý kiến của các đại biểu dự họp liên quan đến việc khắc phục hậu quả của thiên tai, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thời gian 02 tháng không còn nhiều, yêu cầu các cấp, các ngành cần quyết tâm cao độ, nỗ lực, hành động quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, theo dõi sát diễn biến tình hình để tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra; trong đó, cố gắng đạt thu ngân sách trên 26.000 tỷ đồng và tăng trưởng kinh tế đạt 9%, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ tới.

Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là sớm hoàn thành các dự án đưa vào hoạt động; đảm bảo tiến độ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp… Khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất. Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai; lưu ý các địa phương phải sớm có báo cáo về tình hình thiệt hại để có hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá sản xuất tại địa phương. Hiện đã đi vào những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu; tăng cường công tác quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trong đó, xác định rõ yêu cầu, tiến độ, phân công, phân nhiệm cụ thể và bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện các chương trình, đề án. Lưu ý các Sở, ngành bám sát chương trình hành động đã ban hành để chủ động bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung khắc phục, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã thông qua các tổ công tác chuyên môn của Sở, ngành trực tiếp bằng hình thức cầm tay chỉ việc và kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hợp lý, hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu xác định rõ định mức phân bổ kinh phí hoạt động (chi thường xuyên, chi đầu tư của cấp xã), tỷ lệ phân chia nguồn thu sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc thù từng địa bàn đáp ứng yêu cầu vận hành cấp xã.

Tiếp tục rà soát, thống kê việc sắp xếp, bố trí, xử lý, cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định; chủ động cân đối hỗ trợ các địa phương khó khăn từ nguồn ngân sách tỉnh. Tham mưu từng bước bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, ưu tiên hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Về giải ngân vốn đầu tư công Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt là tập trung triển khai các dự án động lực, trọng điểm của tỉnh.

Sở Tài chính tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuyển đổi chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện cũ nay được chuyển về tỉnh hoặc về cấp xã. Rà soát khả năng nhu cầu vốn của các dự án được chuyển về chủ đầu tư mới. Tiếp tục phối hợp với Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước và các địa phương tăng cường biện pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, mở rộng cơ sở thu, phấn đấu năm 2025 đạt mục tiêu trên 26.000 tỷ đồng. Rà soát lại các nội dung chi ngân sách (khi đang cấp huyện cũ) giờ chuyển về xã bảo đảm khớp với nhiệm vụ.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường PTNT liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới vào ngày 09/11/2025

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức các đoàn Lãnh đạo tỉnh chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục thực hiện quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định; khẩn trương tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã liên quan tập trung triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường PTNT liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới trên cả nước vào ngày 09/11/2025.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật. Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời, rà soát, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn.

Tiếp tục rà soát toàn diện các bộ thủ tục hành chính, xem xét cắt giảm tối đa thủ tục và thời gian, đặc biệt là rà soát, kiểm soát không để phát sinh thêm các thủ tục, giấy tờ không cần thiết làm phát sinh chi phí và thời gian, bảo đảm giải quyết nhanh, thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp gọn đầu mối, để cơ bản đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát để sắp xếp đảm bảo giảm đầu mối bên trong.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, nhất là quy định mới về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, cơ quan liên quan, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp.

