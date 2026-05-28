UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 05/2026

Quang cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho ý kiến về việc giải ngân vốn đầu tư công

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo về việc bố trí cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là chuyên viên cao cấp

Tại phiên họp, qua nghe báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm như: Công tác triển khai các kỳ thi, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng chống khai thác IUU; tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công; công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, mua bán khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, mặc dù 5 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về thu ngân sách, ước thực hiện đến ngày 30/5 đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, với tiến độ hiện nay, mục tiêu thu 35.000 tỷ đồng trong năm là rất khó khăn, đòi hỏi các ngành, địa phương phải tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.

Trong công tác thu hút đầu tư, tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật với các dự án quy mô lớn được triển khai, trong đó có dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Kết quả thu hút đầu tư của tỉnh hiện đang đứng thứ hai toàn quốc, thể hiện bước chuyển biến mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp nhận, quản lý một số cơ sở giáo dục, an sinh xã hội; tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bảo đảm nghiêm túc, bài bản...

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, theo Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều lĩnh vực tỉnh triển khai hiệu quả nhưng việc tổng hợp, báo cáo chưa đầy đủ, chưa phản ánh kịp thời kết quả thực hiện, ảnh hưởng đến công tác đánh giá của Trung ương. Vì vậy, các cấp, ngành cần chủ động, kịp thời hơn trong công tác tham mưu, tổng hợp thông tin, nhất là đối với các tình huống đột xuất như thiên tai, thời tiết cực đoan...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo kết luận của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của tỉnh; vướng mắc ở đâu phải tập trung tháo gỡ ở đó, không để ảnh hưởng tiến độ dự án. Đồng thời, phải khẩn trương xử lý các khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng như đất, đá, cát; rà soát cơ chế, định mức, giá vật liệu phù hợp thực tế, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho các công trình trọng điểm.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện quy hoạch bổ sung; tăng cường phối hợp, theo dõi tiến độ thực hiện, nhất là quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chỉ đạo rà soát, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công; xử lý dứt điểm các nghị quyết, đề án chậm triển khai, hiệu quả thấp hoặc khó giải ngân. Việc xây dựng cơ chế, chính sách mới cần có sự tham gia ngay từ đầu của các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Đối với tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; ưu tiên phục vụ nhu cầu công vụ, giáo dục và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tập trung thu hoạch vụ Đông Xuân, chủ động triển khai sản xuất vụ Hè Thu và vụ Thu Đông; chuẩn bị đầy đủ nguồn giống, nguồn nước và tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, sớm đưa các dự án vào hoạt động. Ngành Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất và đời sống; phối hợp với ngành điện bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa nắng nóng.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch.

Về giáo dục, y tế và quản lý thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo người có công, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương.

Đối với các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, đồng chí yêu cầu các Sở, ngành rà soát kỹ nguyên nhân giảm điểm, giảm thứ hạng; đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể, nâng cao chất lượng điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn