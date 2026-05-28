UBND tỉnh cho ý kiến vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh phiên họp

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg, ngày 14/9/2023. Hiện nay, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và của tỉnh, cùng với những thay đổi về địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, đồng thời bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và các chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh

Điều chỉnh Quy hoạch lần này hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 165-190 triệu đồng...

Đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, thịnh vượng; là trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, cực tăng trưởng có vai trò quan trọng của cả nước, đầu mối kết nối giữa Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, giữa không gian ven biển với hành lang kinh tế Đông - Tây, Lào và Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

03 đột phá chiến lược được xác định đó là đột phá về thể chế, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh; đột phá phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển.

Sơ đồ cấu trúc các đô thị Động lực tỉnh Nghệ An

Kế thừa Quy hoạch hoạch trước, điều chỉnh Quy hoạch lần này tổ chức không gian kinh tế - xã hội theo mô hình: 01 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 02 cực tăng trưởng, 03 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, 04 trụ cột phát triển, 05 hành lang kinh tế và 06 trung tâm đô thị động lực. Trong đó, trung tâm động lực tăng trưởng được xác định là Khu Kinh tế Đông Nam. Hai cực tăng trưởng, gồm cực phía Bắc khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Thái Hoà, giữ vai trò động lực phát triển khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh; cực phía Nam khu vực đô thị Vinh gắn với Cửa Lò, giữ vai trò trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Có 03 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, gồm vùng ven biển; vùng đồng bằng và trung du; vùng miền núi phía Tây Nghệ An. 04 trụ cột phát triển: Công nghiệp, thương mại - dịch vụ hiện đại, nông nghiệp, kinh tế biển. 05 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế biển; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7; hành lang kinh tế Quốc lộ 48; hành lang kinh tế cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ.

Có 6 vùng đô thị động lực: Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai mở rộng, đô thị Thái Hoà mở rộng, đô thị Diễn Châu mở rộng, đô thị Đô Lương mở rộng và đô thị Trà Lân (Con Cuông).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính logic và chặt chẽ trong cấu trúc nội dung Quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết, tại cuộc họp chuyên đề do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 26/5, nhiều ý kiến của Sở, ngành đã được đơn vị tư vấn tổng hợp và cập nhật vào hồ sơ quy hoạch. Trong đó, Quy hoạch lần này tiếp tục kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy hoạch trước đây đã được phê duyệt; đồng thời cập nhật các định hướng mới theo quy hoạch ngành, quy hoạch vùng đã được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cũng như các nội dung trọng tâm trong các nghị quyết quan trọng của Trung ương và của tỉnh.

Về định hướng phát triển, Quy hoạch đang tập trung làm rõ mục tiêu tổng quát xây dựng tỉnh trở thành vùng động lực của khu vực Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó là việc xác định rõ các mục tiêu phát triển, các đột phá chiến lược và định hướng tổ chức không gian phát triển cho từng ngành, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, yêu cầu Quy hoạch phải có tính ổn định, lâu dài, tránh tình trạng hoàn thành gấp về tiến độ nhưng sau một thời gian ngắn lại phát sinh vướng mắc, phải điều chỉnh. Do đó, đề nghị các ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ các định hướng phát triển để bảo đảm quá trình triển khai sau này không bị ách tắc do thiếu cơ sở quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Nhấn mạnh cần nhận thức rõ đây là quy hoạch mang tính thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu phải tiếp cận theo hướng cởi mở, linh hoạt và sát với yêu cầu phát triển thực tiễn để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch.

Trách nhiệm chính thuộc về các Sở, ngành, địa phương trong quá trình rà soát, cập nhật và đề xuất nội dung quy hoạch. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngoài việc lấy ý kiến chuyên môn, cần tiếp tục xin ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm quy hoạch phản ánh đầy đủ định hướng phát triển và yêu cầu chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bảo đảm tiến độ trình các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ xem xét.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ, in và gửi đầy đủ tài liệu chuyển đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghiên cứu, cho ý kiến và gửi lại tổ tư vấn để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ.

Song song với quá trình lấy ý kiến nội bộ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở, ngành chủ động làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành Trung ương nhằm xin ý kiến, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh quá trình thẩm định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính cùng đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, cập nhật ý kiến từ các Sở, ngành, địa phương; đồng thời hoàn thiện hồ sơ để sớm trình các Bộ, ngành theo đúng kế hoạch.

Đối với nội dung Quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đơn vị tư vấn cần xây dựng theo hướng bảo đảm tính định hướng, tính linh hoạt, khả thi và hiệu quả lâu dài của Quy hoạch.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn