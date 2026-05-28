HLV Park Hang Seo có mất tất cả khi dẫn dắt đội hạng Nhì Thái Lan?

Tham vọng của ông Park và Kanchanaburi FC

HLV Park Hang Seo tái xuất nghề huấn luyện

Sau khi rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam vào năm 2023, HLV Park Hang Seo từng tuyên bố sẽ không tiếp tục làm HLV ở Hàn Quốc hay Việt Nam nữa. Phải đến ngày 25/5/2026, vị HLV này mới quyết định đến Kanchanaburi FC. Thầy Park có tham vọng của riêng mình. Bởi Thái Lan là vùng đất mà hiếm có một HLV Hàn Quốc nào thành công. “Không chỉ hướng về danh hiệu, ông Park còn hướng tới mục tiêu khác. Đó là kết nối, thúc đẩy sự phát triển giữa bóng đá Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam”, Chosun Sports bình luận.

Kanchanaburi FC cũng có tham vọng của riêng mình. Với chiến tích lừng lẫy Đông Nam Á và châu Á mà HLV Park Hang Seo làm được với U23 cùng ĐT Việt Nam, việc mời nhà cầm quân này giúp CLB hạng Nhì của Thái Lan khuếch trương thanh thế. “Ban lãnh đạo của CLB muốn quay lại Thai League 1 ngay sau khi xuống hạng mùa này. Không những thế, họ muốn Kanchanaburi FC phải cạnh tranh được với Buriram United trong tương lai, cũng như hướng tới AFC Champions League trong vòng 5 năm tới”, Chosun phân tích thêm.

Để đôi bên cùng hướng đến những tham vọng, hàng loạt mô hình hiện đại theo chuẩn Hàn Quốc sẽ được áp dụng tại Kanchanaburi FC, đúng theo lộ trình của thầy Park. Có thể kể đến như quản lý dinh dưỡng và bữa ăn, tăng cường thể lực, phân tích video và vận hành dựa trên dữ liệu…

HLV Park Hang Seo muốn mở đường thành công cho các HLV Hàn Quốc tại Thái Lan

Ông Park phải chứng minh

Tờ Makanbola của Malaysia phân tích: “Áp lực dành cho thầy Park sẽ ít hơn. Thêm vào đó, Kanchanaburi FC là đội có tiềm lực. Đội bóng này thậm chí đã chiêu mộ tiền vệ người Anh - Andros Townsend, hậu vệ người Algeria - Mehdi Tahrat và tiền đạo người Brazil - Da Silva Pereira Ewerton”.

Siam Sports của Thái Lan phân tích sâu câu chuyện thầy Park đến Kanchanaburi FC bằng 4 luận điểm, bằng cả sự lạc quan lẫn quan ngại. “Thứ nhất, kỷ luật thép của ông Park liệu có hoà hợp với cầu thủ Thái Lan? Thứ hai, ông Park hưởng lợi khi Kanchanaburi “bật đèn xanh” bằng một ekip đến từ Hàn Quốc, bao gồm cả phân tích khoa học thể thao tới thể lực.

Thứ ba, Kanchanaburi đang có thoả thuận với FC Seoul về phát triển cầu thủ trẻ. Hiển nhiên, nhiệm vụ của thầy Park không chỉ là huấn luyện đội bóng, mà còn đặt nền móng cho tương lai của nhiều “sao nhí” địa phương. Sau cùng, Thai League 2 sẽ sôi động hơn nhờ tên tuổi HLV Park. Mỗi trận đấu có Kanchanaburi sẽ là trận cầu lớn, và các đối thủ cũng phải nâng cao trình độ để đối đầu”, Siam Sports bình luận.

Truyền thông đưa ra nhiều quan điểm trái chiều về quyết định của HLV Park Hang Seo

Trong khi đó, nhà báo Cho Sungryong của tờ Sports-G (Hàn Quốc) lo ngại: Cần nhìn nhận thực tế rằng HLV Park Hang Seo đã rời xa công việc huấn luyện chuyên nghiệp khoảng 3 năm rưỡi, trong khi bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều về xu hướng chiến thuật. Khả năng thích nghi nhanh sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại”.

Ngoài ra, sự khác biệt giữa môi trường đội tuyển quốc gia và CLB cũng được xem là thách thức lớn với nhà cầm quân sinh năm 1957. Ở cấp độ đội tuyển, HLV chỉ làm việc theo từng đợt tập trung, trong khi tại CLB, họ phải quản lý cầu thủ mỗi ngày, từ chuyên môn đến đời sống, tâm lý và thể trạng. Đây là áp lực liên tục mà không phải nhà cầm quân nào cũng thích nghi ngay lập tức được. Do đó, tôi không chắc ông ấy sẽ thành công, bởi môi trường CLB hoàn toàn khác đội tuyển quốc gia. Ở cấp ĐTQG, HLV chỉ làm việc với cầu thủ trong những quãng thời gian ngắn, còn tại CLB, ông ấy phải quản lý và vận hành đội bóng mỗi ngày. Đó là thách thức rất lớn, đặc biệt khi đây còn là Thai League 2”.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn