Liên tục 'quên' công bố báo cáo tài chính, Du lịch Xanh Nghệ An – Vneco bị phạt

Theo Quyết định số 258/QĐ-XPHC ngày 25/5/2026, doanh nghiệp này bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu bắt buộc.

Danh mục tài liệu vi phạm kéo dài trong nhiều năm, bao gồm: báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024 và 2025; nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023 đến 2026; báo cáo thường niên các năm 2022 đến 2025; cùng nhiều báo cáo quản trị công ty theo định kỳ.







Công ty CP Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco có trụ sở đăng ký tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An vừa bị UBCK Nhà nước xử phạt do nhiều lần chậm công bố báo cáo tài chính và hàng loạt tài liệu bắt buộc theo quy định...



Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 306/2025/NĐ-CP, hành vi chậm công bố thông tin thuộc diện bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco được thành lập ngày 18/12/2003, có trụ sở tại số 2 đường Mai Hắc Đế, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An (nay là phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Xuân Hùng.

Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy ngành nghề kinh doanh chính của công ty là dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá, tổ chức tour du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp này khá kín tiếng trên thị trường, ít xuất hiện trong các hoạt động truyền thông cũng như thông tin công khai về hoạt động kinh doanh.

Ngoài vai trò đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco, ông Nguyễn Xuân Hùng còn đứng tên pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tổng hợp Huy Hùng. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, với địa chỉ tại tầng 1, Tòa 2, Tổ hợp chung cư kết hợp thương mại Huy Hùng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Hùng còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Phú Mỹ Trung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Công ty này hiện đăng ký địa chỉ thuế tại Tầng 1, Tòa 2, Tổ hợp chung cư kết hợp thương mại Huy Hùng, số 73 Đại lộ Lênin, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An theo thông tin cũ của doanh nghiệp.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn