NÓNG: Mỹ tấn công miền nam Iran

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz gần Musandam, Oman - Ảnh: REUTERS

Vào khoảng 7h50 sáng 28-5 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP tường thuật: "Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên cho biết quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái được phóng từ Iran và tấn công một trung tâm điều khiển tại thành phố cảng Bandar Abbas".

Theo Đài CNN và báo New York Times, cuộc tấn công tại Bandar Abbas đã ngăn chặn việc Iran phóng chiếc drone thứ năm.

"Lực lượng Mỹ đã tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas, nơi được cho là đang chuẩn bị phóng chiếc drone thứ năm. Các quan chức Mỹ nói những hành động này có chừng mực, hoàn toàn nhằm mục đích phòng vệ và vẫn duy trì lệnh ngừng bắn" - CNN tường thuật.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin 3 tiếng nổ đã vang lên ở phía đông thành phố cảng Bandar Abbas của nước này vào khoảng 1h30 sáng 28-5 theo giờ địa phương.

Họ tường thuật các hệ thống phòng không đã được kích hoạt trong vài phút và giới chức đang xác minh nguồn gốc của các tiếng nổ đó.

Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tấn công trên. Phía truyền thông Iran cho biết hai bên đã nổ súng vào nhau.

Theo thông tin được Hãng Tasnim của Iran dẫn lại từ một nguồn quân sự, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ "cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng cách tắt hệ thống radar". Nguồn tin này cho biết sau đó quân đội Mỹ đã tấn công đáp trả vào khu vực đất trống xung quanh thành phố Bandar Abbas.

Hãng tin Tasnim giải thích rằng "tiếng nổ có liên quan đến sự việc này" và "không có thương vong hay thiệt hại tài sản".

Vị trí Bandar Abbas và eo biển Hormuz - Ảnh: BBC

Động thái mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công mà quân đội Mỹ mô tả là hành động "tự vệ", nhằm vào các địa điểm đặt tên lửa và tàu rải thủy lôi của Iran trong đêm từ 25 tới 26-5.

Ngày 28-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa hài lòng với các đề xuất của Iran nhằm đạt được thỏa thuận, sau khi truyền hình nhà nước Iran công bố những chi tiết mà họ khẳng định là dự thảo thỏa thuận giữa hai bên, theo Hãng tin AFP.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, dù cuối tuần qua ông từng nói rằng sắp đạt thỏa thuận.

"Iran rất quyết tâm, họ muốn đạt được thỏa thuận. Cho đến nay họ vẫn chưa làm được điều đó. Chúng tôi chưa hài lòng, nhưng rồi sẽ hài lòng thôi" - ông Trump nói.

"Hoặc là như vậy, hoặc chúng tôi sẽ phải hoàn tất công việc" - ông chủ Nhà Trắng nói thêm, ám chỉ khả năng nối lại các hoạt động quân sự mà Mỹ và Israel phát động ngày 28-2 và tạm dừng hồi tháng 4.

Ông Trump nhận định thêm phía Iran đang "đàm phán trong tình thế gần như cạn kiệt mọi lựa chọn".

Trước đó cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran cho biết dự thảo bản ghi nhớ (MOU) với Washington bao gồm cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran, khôi phục hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz và rút lực lượng Mỹ khỏi vùng Vịnh.

Tuy nhiên Nhà Trắng gọi thông tin trên là "hoàn toàn bịa đặt".

Giá dầu thế giới tăng Theo Hãng tin AFP, giá dầu thế giới tăng trở lại vào ngày 28-5 sau các cuộc không kích mới nhất của Mỹ vào Iran, trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra. Giá dầu thô Brent tăng gần 2% lên 96,13 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,75% lên 90,23 USD/thùng.

