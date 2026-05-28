Thu ngân sách 5 tháng ước đạt 14.986 tỷ đồng

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp

Trong tháng 5/2026, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì sự phát triển ổn định. Tính đến ngày 20/5/2026, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 160 nghìn ha (đạt 97,16% so với cùng kỳ), trong đó diện tích vụ Xuân chiếm khoảng 130 nghìn ha. Sản lượng gỗ khai thác cùng tổng sản lượng thủy sản đều ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà bứt phá với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 18,13%. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, IIP tăng 18,07%. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng vượt trội gồm: linh kiện điện tử (tăng gấp 3 lần), khai thác đá xây dựng (tăng 36,33%), phân bón NPK (tăng 22,49%), bia lon (tăng 20,37%) và điện sản xuất (tăng 12,15%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt gần 79 nghìn tỷ đồng, tăng 13,62%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2,5 tỷ USD (tăng 58,3%), nổi bật là thiết bị và linh kiện điện tử tăng mạnh trên 173,4%, chiếm 53,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngành du lịch diễn ra sôi nổi với các sự kiện lớn như Lễ hội Làng Sen, công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên và khai mạc Festival du lịch biển Cửa Lò, thu hút khoảng 5,23 triệu lượt khách sau 5 tháng (tăng 9%).

Thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng ước đạt 14.986 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 31% so với cùng kỳ (bằng 97,04% mục tiêu 6 tháng và 46,83% mục tiêu cả năm). Thu nội địa ước đạt 13.737 tỷ đồng, tăng 29,1% (loại trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì tăng 28,1%; một số khoản thu tăng cao như doanh nghiệp FDI tăng 79,7%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 43,6%, lệ phí trước bạ tăng 57,7%). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 21/5/2026, tổng giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 3.042,373 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giải ngân 18,3%, cao hơn mức trung bình cả nước (18%). Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 đạt 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (16,02% kế hoạch sau tiết kiệm); vốn kéo dài giải ngân đạt 29,44%. Về thu hút đầu tư, tỉnh đã cấp mới cho 21 dự án, điều chỉnh 72 lượt dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần cùng kỳ. Thành lập mới 2.309 doanh nghiệp (tăng 46,88%) với số vốn 9.534 tỷ đồng, đồng thời có 649 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 36,05%).

An sinh xã hội được bảo đảm. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành chương trình năm học 2025-2026, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 theo Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh: Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh trình Bộ Nội vụ và quyết định phân loại cho 130 xã, phường. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 5 vẫn đối mặt với không ít thách thức. Thiên tai mưa đá kèm giông lốc diện rộng xảy ra trong tháng đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của người dân tại nhiều địa phương.

Thị trường tiêu thụ phục hồi chậm cùng chi phí đầu vào, chi phí logistics neo cao khiến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó. Lũy kế 5 tháng, toàn tỉnh có 593 doanh nghiệp giải thể, tăng mạnh 118% so với cùng kỳ.

Tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn rất chậm như ngân sách Trung ương - vốn trong nước (đạt 2,58%), vốn đầu tư phát triển hạ tầng miền Tây (đạt 5,91%), đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài vẫn chưa thể giải ngân. Thực tế, vẫn còn tới 38 cơ quan, đơn vị có kế hoạch vốn năm 2026 nhưng chưa thực hiện giải ngân. Tiến độ triển khai một số công trình và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn