Nghệ An: Hết thời gian khai thác khoáng sản nhiều năm, doanh nghiệp vẫn chưa đóng cửa mỏ

Ngày 26/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai, Nghệ An xác nhận, mỏ đá khu vực Lèn Ba Voi do Công ty CP đầu tư và xây dựng Long Thành khai thác đã hết thời gian, trữ lượng cho phép nhưng chưa thực hiện xong thủ tục đóng của mỏ, hoàn thổ trả lại mặt bằng.. và chưa khắc phục các lỗi vi phạm.

Ông Tuấn cho biết, vừa qua UBND phường Tân Mai cũng đã lập đoàn kiểm tra khu vực mỏ được cấp cho Công ty Long Thành khai thác và phát hiện nhiều lỗi vi phạm. Đồng thời, nhiều hạng mục công trình vẫn chưa được tháo dỡ dù nhiều lần chính quyền đã làm việc với doanh nghiệp.

Khu nhà điều hành kết hợp nhà ở khu vực mỏ đá lèn Ba Voi

“UBND phường đã đi kiểm tra, mời doanh nghiệp lên làm việc. Đồng thời, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường. Vừa qua, Sở cũng đã đến kiểm tra và chưa bàn hành các quyết định chính thức”, ông Tuấn nói.

Liên quan đến khu vực mỏ này, trước đó, ngày 19/4/2024, UBND TX. Hoàng Mai, Nghệ An (đơn vị quản lý trước sáp nhập) đã có văn bản gửi UBND phường Quỳnh Dị (nay là phường Tân Mai) về việc báo cáo kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, đóng của mỏ tại khu vực mỏ đá lèn Ba Voi của Công ty CP đâu tư và xây dựng Long Thành.

Tại văn bản này, UBND TX. Hoàng Mai yêu cầu UBND phường Quỳnh Dị kiểm tra, giám sát Công ty Long Thành triển khai thực hiện ngay phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; Lập đề án đóng của mỏ trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt để thực hiện ngay việc đóng cửa mỏ, bàn giao lại đất cho địa phương quản lý; Tháo dỡ di chuyển các thiết bị máy móc, các công trình phục vụ khai thác mỏ ra khỏi khu vực mỏ đã hết khoáng sản.

Khu vực trạm nghiền (dàn máy xay đá) trong khu vực mỏ lèn Ba Voi

Sau đó, ngày 30/5/2024, Công ty CP đầu tư và xây dựng Long Thành cũng đã có văn bản gửi UBND phường Quỳnh Dị (nay là phường Tân Mai) về việc kế hoạch xử lý khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác tháo dỡ các hạng mục công trình tại mỏ đá lèn Ba Voi.

Cụ thể, tại văn bản này, Công ty Long Thành “cam kết” chấp hành tháo dỡ, khắc phục các hạng mục công trình như: nhà chứa đồ dùng, dụng cụ lao động; khu nhà điều hành kết hợp nhà ở công nhân; dây chuyền chế biến đá khắc phục tháo dỡ trước ngày 30/7/2024.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã 2 năm trôi qua, các hạng mục công trình, thủ tục đóng cửa mỏ Công ty Long Thành vẫn chưa thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Bình - Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn