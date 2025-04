Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Nghệ An

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Bùi Đình Long đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập Trường Đại học Nghệ An

Cũng trong buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An. Ông Nguyễn Đình Tường, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nghệ An.

Có 3 phó hiệu trưởng được bổ nhiệm và trong thời gian tới, các phòng, khoa, đơn vị… sẽ tiếp tục được kiện toàn để phù hợp với mô hình quản trị đại học hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An cho biết, bản thân sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng sáng tạo và đổi mới, để xây dựng Trường Đại học Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu khu vực, một địa chỉ tin cậy để sinh viên gửi gắm tương lai.

Trường Đại học Nghệ An định hướng phát triển theo mô hình trường đại học đa ngành, gắn liền với thực tiễn và nhu cầu xã hội. Các ngành đào tạo được mở rộng từ kinh tế, sư phạm đến khoa học công nghệ, nông nghiệp, và dịch vụ, hứa hẹn tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn