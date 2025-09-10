Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các địa phương

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và bão số 5 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác kiểm tra diện tích lúa vụ hè thu bị mất trắng do ngập lụt tại xã Kim Liên

Đối với diện tích lúa không bị ngập, hiện người dân đang đẩy nhanh thu hoạch nhưng sản lượng không cao, tỷ lệ lép nhiều

Tại xã Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra diện tích lúa hè thu bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 5. Theo đó, toàn xã có 1.800/2.338 ha lúa hè thu bị mất trắng. Đối với diện tích lúa hè thu không bị ngập, hiện nông dân đang tập trung thu hoạch.

Tại xã Vạn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra điểm sạt lở bờ kênh thấp thuộc hạ du cống Bara Nam Đàn

Tình trạng sạt lở ở đây xảy ra trong đợt mưa lớn do bão số 5 vừa qua

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ sản xuất vụ hè thu ở xã Đô Lương, Văn Hiến. Hiện nông dân các xã đã thu hoạch được từ 50 – 70% diện tích lúa hè thu.

Tại xã Đô Lương, bà con nông dân đang thuê máy gặt về thu hoạch lúa hè thu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác trao đổi với bà con nông dân về sản lượng lúa vụ hè thu, giá lúa. Theo đó năng suất lúa vụ này thấp hơn so với các năm, nguyên nhân là do lúa trổ vào các đợt mưa lớn

Lãnh đạo xã Văn Hiến kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu Đồng Rao để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nghe lãnh đạo xã Văn Hiến báo cáo về tình hình thu hoạch vụ hè thu

… và kiểm tra mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng cao DT 18 tại xã Thuần Trung. Qua trồng tại địa phương cho thấy giống lúa này có năng suất khá, đạt 2,5 -2,7 tạ/sào; chống chịu gãy đổ và sâu bệnh tốt, gạo ngon, dễ tiêu thụ

Sau khi đi kiểm tra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo các địa phương cần tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa hè thu đã chín trên 70%. Hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 25.000 ha, đạt trên 30% diện tích lúa hè thu. Đặc biệt, dự báo trong thời gian tới có thể có mưa nên người dân cần tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch và phơi lúa hè thu nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất là rất cần thiết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thủy lợi tiêu thoát nước vùng nội đồng kịp thời khi có mưa lớn; phối hợp với các xã thống kê diện tích lúa bị thiệt hại do ngập lụt vừa qua.

Các địa phương và ngành nông nghiệp cần động viên người dân chuẩn bị tốt nguồn vật tư cho sản xuất vụ Đông, với phương châm sản xuất vụ Đông an toàn, hiệu quả, ưu tiên sản xuất theo hướng liên kết, tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị trên đơn vị sản xuất. Ngành nông nghiệp cũng cần làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh để có giải pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời cho cây trồng vụ Đông.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn