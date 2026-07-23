Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 kiểm tra các dự án trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Đoàn công tác kiểm tra dự án sửa chữa, cải tạo tuyến kè biển, đường dạo, lâm viên và Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Đoàn công tác kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh. Đến thời điểm hiện nay thi công cơ bản hoàn thành nền, mặt đường, cống kỹ thuật, mương thoát nước, bó vỉa, đan rãnh, vỉa hè và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên tuyến

Mặc dù bối cảnh năm 2026 có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, nhiều dự án được chuyển giao chủ đầu tư, khối lượng hồ sơ rất lớn, nhưng các địa phương, chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong việc rà soát, tiếp nhận, hoàn thiện thủ tục pháp lý, duy trì triển khai các dự án.

Một số đơn vị đã chủ động tháo gỡ khó khăn, tích cực đôn đốc nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, triển khai thi công nhiều dự án trọng điểm được thực hiện khẩn trương. Đặc biệt, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường đã cơ bản hoàn thành lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu quan trọng của Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh; các địa phương đã tích cực phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Đoàn công tác kiểm tra dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh. Dự án hiện đang gặp khó khăn do việc thay đổi chủ đầu tư nhiều lần khiến thủ tục rà soát, điều chỉnh kéo dài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Đoàn công tác kiểm tra hợp phần cải thiện hoạt động của nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Đoàn công tác kiểm tra hợp phần xây dựng trạm bơm Hói Chùa. Hiện đã trao hợp đồng xây lắp, đơn vị đang thực hiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công công trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Đoàn công tác kiểm tra hợp phần xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy. Hiện đã trao hợp đồng xây lắp, đơn vị đang triển khai các điều kiện đầu vào trước khi thi công

Tuy nhiên, hiện kết quả giải ngân nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đến ngày 09/7/2026, tổng tỷ lệ giải ngân vốn của các đơn vị thuộc Tổ công tác số 02 mới đạt khoảng 35,94%, thấp hơn yêu cầu phải hoàn thành trong năm.

Qua kiểm tra, nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn còn thấp như phường: Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò; nhiều dự án lớn vẫn đang tập trung ở giai đoạn giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục nên chưa tạo được khối lượng để giải ngân.

Tổ công tác làm việc với Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc; UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học phát biểu

Qua nghe báo cáo của các địa phương cho thấy, các khó khăn tập trung vào một số nhóm vấn đề chính: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là "điểm nghẽn" lớn nhất; việc xác định nguồn gốc đất, xác định nhân khẩu nông nghiệp, xây dựng phương án bồi thường còn chậm. Công tác tái định cư còn nhiều vướng mắc, nhất là bố trí quỹ đất và hạ tầng tái định cư.

Một số dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thiết kế, cập nhật đơn giá vật liệu nên kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục. Một số nguồn vốn kéo dài không còn khả năng giải ngân nhưng việc rà soát, đề xuất điều chỉnh còn chậm. Trách nhiệm của một số chủ đầu tư, một số đơn vị phối hợp chưa thật quyết liệt; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương có lúc, có việc còn thiếu đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Tổ trưởng Tổ công tác số 02 phát biểu

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Tổ trưởng Tổ công tác số 02 đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 đề nghị các địa phương không được xem đây chỉ là những khó khăn khách quan; mà phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân; khó khăn đến đâu cũng phải có người chịu trách nhiệm giải quyết, có thời hạn hoàn thành cụ thể.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra tiến độ từng dự án; rà soát từng nguồn vốn, từng công trình, từng gói thầu; xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng tuần; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ.

Đồng thời, khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Đối với những dự án không còn khả năng giải ngân phải chủ động rà soát, báo cáo đầy đủ, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn theo đúng quy định, tuyệt đối không để vốn chờ dự án.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tập trung toàn lực cho Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh. Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công ngay sau khi có mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh. Đối với các gói thầu đã đủ điều kiện phải tổ chức thi công liên tục, tạo khối lượng để thanh toán, giải ngân ngay trong quý III.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ ngay các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán, thẩm định hồ sơ; rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định, không để hồ sơ tồn đọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 yêu cầu từ nay đến cuối năm, các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ giao ban hằng tuần đối với các dự án trọng điểm; định kỳ báo cáo tiến độ giải ngân, tiến độ giải phóng mặt bằng và các khó khăn phát sinh.

Ngay sau cuộc họp, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Kết quả giải ngân nguồn vốn sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong năm 2026. Tinh thần chung là “không để vốn chờ dự án, không để thủ tục chờ xử lý, không để trách nhiệm bị đùn đẩy”; ở đâu có khó khăn thì ở đó người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn