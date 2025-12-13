Bắt quả tang 6 nam thanh nữ tú 'đập đá' ở nhà riêng

Ngày 13/12, thông tin từ Công an xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 10/12, lực lượng Công an xã Lương Sơn bất ngờ “đột kích” vào một căn nhà thuộc thôn Bắc Sơn (xã Lương Sơn), bắt quả tang Võ Sỹ Hiệp (SN 1995, trú tại thôn Thanh Bình, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cùng 5 đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 1 đĩa sứ, đường kính khoảng 20cm; 1 loa hình tròn, màu đen, đường kính khoảng 28cm; 1 đèn tròn, màu đen, đường kính khoảng 15cm; 1 đèn nhãn hiệu PRO SF-8386 màu bạc.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn