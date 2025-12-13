28 máy bay thương mại Việt Nam phải dừng khai thác

28 máy bay vẫn "nằm sân" gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các hãng. Ảnh: Khánh Huyền.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/12, tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đạt 262 chiếc, bao gồm 235 tàu bay cánh bằng và 27 trực thăng. So với năm 2024, quy mô đội tàu bay tăng thêm 13 chiếc, chủ yếu nhờ việc đăng ký mới 17 tàu bay, trong khi có 4 tàu bay bị xóa đăng ký.

Trong cơ cấu đội tàu bay, lĩnh vực khai thác hàng không thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 213 tàu bay. Phần còn lại là 49 tàu bay khai thác hàng không chung, bao gồm 22 máy bay và 27 trực thăng.

Mặc dù số lượng tàu bay đăng ký và khai thác tăng lên, năng lực khai thác thực tế của các hãng hàng không vẫn chịu tác động đáng kể từ tình trạng một bộ phận tàu bay không thể đưa vào vận hành.

Cụ thể, có tổng cộng 28 tàu bay thương mại đang phải dừng bay do thiếu động cơ. Trong số này, đội tàu A321neo chiếm phần lớn với 24 chiếc, bên cạnh 3 tàu A350 và 1 tàu A320ceo. Số tàu bay dừng khai thác hiện chiếm khoảng 13,1% tổng đội tàu bay khai thác hàng không thương mại của Việt Nam, tương ứng 28 trên 213 tàu bay.

So với cùng kỳ năm 2024, số lượng tàu bay dừng bay đã giảm 5 chiếc. Dù vậy, quy mô tàu bay phải nằm sân vẫn ở mức đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác đội bay của các hãng hàng không trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.

Về mạng bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam hiện duy trì gần 50 đường bay, kết nối hai trung tâm hàng không lớn là Hà Nội và TP.HCM với 20 cảng hàng không trên cả nước. Mạng bay này đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại trong nước và bảo đảm kết nối giữa các vùng, miền.

Trên thị trường quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 113 đường bay đến 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Song song đó, các hãng hàng không nước ngoài đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ đang khai thác 142 đường bay thường lệ đến Việt Nam, phản ánh mức độ mở cửa và hội nhập ngày càng sâu của thị trường hàng không trong nước.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy bức tranh hai chiều của ngành hàng không Việt Nam trong năm 2025. Một mặt, quy mô đội tàu bay và mạng đường bay tiếp tục được mở rộng. Mặt khác, tình trạng 28 tàu bay thương mại phải dừng khai thác do thiếu động cơ vẫn là điểm nghẽn lớn, khiến hơn 13% đội tàu bay khai thác chưa thể phát huy hiệu quả, đặt ra thách thức cho hoạt động vận tải hàng không trong thời gian tới.

